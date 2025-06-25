фото пресс-службы акимата Алматинской области

Ежегодно летом высокогорное жайляу Каркара на один день становится площадкой для проведения массовых торжеств «Биебау» (доение кобылиц) и «Қымызмұрындық» (угощение кумысом первой дойки). Нынешний сезон не стал исключением. В минувшее воскресенье в отдаленном Кегенском районе состоялась очередная демонстрация нацио­нальных традиций, собравшая свыше 10 тыс. зрителей.

…С незапамятных времен степняки устраивают обряд биебау, к которому каждая семья готовится заранее. В этот день аулчане собираются возле желі (привязи для жеребят). Вымя кобылы, спину и челку жеребенка, а также колья, к которым натянут аркан, обмазывают маслом, приговаривая: «Сүтті бол» – «Дай молока», «Өсімтал бол» – «Приноси приплод». После этого ритуала начинается сам процесс дойки.

Как рассказали местные жители, в старину на первую пробу кумыса – қымызмұрындық – приглашали старейшин, а также жителей соседних аулов. Аксакалы дегустировали первыми и давали бата: «Ақ мол болсын, сауар көп болсын!» Дома хозяев, державших кобылиц, были полны гостей. Кумыс раньше не продавали, а щедро угощали им путников.

Подтверждая приверженность традициям, гости фестиваля приняли участие в обрядах ауыз тию, шашу, пробовали свежий кумыс, угощались баурсаками, куртом, иримшиком и другими блюдами национальной кухни.

Изюминкой фестиваля стал рес­публиканский турнир по конным видам спорта «Жолан жүйрігі» памяти уроженца этих мест Жолана Умарова, внесшего весомый вклад в развитие Алматинской области. Насладиться атмосферой спортивного азарта, понаблюдать за красивой джигитовкой сюда пришли и седовласые старцы, и совсем юные мальчишки.

На состязаниях развернулась нешуточная борьба за призы и главный трофей. Вначале организаторы провели кунан-байгу – забег лошадей-трехлеток на 9 км и топ-байгу на 18 км, а в конце турнира устроили самое азартное и зрелищное соревнование – аламан-байгу на 31 км.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области Рахман Шахарбек, многое в этом марафоне зависит от личного мастерства и тактичес­кой грамотности наездников, а также выносливости скакунов. Такие соревнования укрепляют здоровье, развивают волю и спортивный дух.

По решению жюри Гран-при турнира – кроссовер заграничной модели – присужден победителю аламан-байги представителю Жамбылской области Айдару Нурмухаметову. Еще одну машину той же марки вручили обладателю первого места в топ-байге Магауие Казбекову из Алматинской области. Победитель кунан-байги гость из Кыргызстана Сталбек Жаманкулов получил денежный приз в 2 млн тенге.

Не менее интересным выдался турнир «Толағай – алыптар сайысы», в программу которого входят поднятие камня весом 140 кг, приседание с бревном массой более 100 кг, буксировка полутонной тележки, метание десятикилограммового копья.

Согласно древней легенде, в одном из кочевых казахских племен в степях Сарыарки родился ребенок с золотым хохолком на голове. Мальчик, нареченный Толагаем, рос не по дням, а по часам и через девять лет пре­вратился в богатыря. Однажды, чтобы спасти аулчан от сильной засухи и вызвать дождь, батыр поднял и перенес на своих плечах гору…

– Наши предки с незапамятных времен устраивали конкурсы гигантов, интерес к которым сегодня растет, – сказал победитель соревнований, спортсмен из города Арыс Туркестанской области Азамат Макулбеков. – Это уникальный пласт культуры казахского народа. Молодежь должна воспитываться на традициях батыров Кажымукана, Балуана Шолака, Иманжусупа, обладавших недюжинной силой.

Фестиваль завершился состязаниями по қазақ күресі, қошқар көтеру, арқан тартыс, стрельбе из лука, победители которых удостоились крупных денежных премий.