Вейпы на 711 млн тенге изъяли у ОПГ в Павлодарской области

Организатор и пятеро участников арестованы

Фото: Kazpravda.kz

Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся на территории Алматы и Павлодарской области незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, несмотря на установленный законодательный запрет, подозреваемый организовал устойчивую схему реализации вейпов. Для маскировки противоправной деятельности сеть магазинов была переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции, тогда как фактически осуществлялась реализация электронных систем потребления и комплектующих к ним.

Сбыт запрещенной продукции осуществлялся также через мессенджер «Telegram» с использованием курьерской доставки. Для конспирации использовались арендованные помещения, доверенные лица, а также зашифрованные каналы связи в мессенджерах. Деньги от незаконной реализации аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей, после чего распределялись между участниками преступной группы.

В ходе обыска изъято свыше 131 тыс. вейпов стоимостью 711 млн тенге.

- Несмотря на изобличение и избрание меры пресечения, подозреваемый продолжил координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя усиленные меры конспирации. На преступные доходы им приобретены 4 автомашины и 4-комнатная квартира в элитном ЖК в Алматы, на которые в целях конфискации наложен арест, - сообщили в АФМ.

Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу, добавили в агентстве.

 

#ОПГ #вейпы

