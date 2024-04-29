Видео с прогулкой медведя в заповеднике ВКО впечатлило Казнет

По словам специалистов, с приходом весны пришло время просыпаться и бурому медведю. Спячка медведя на территории Маркакольского заповедника продолжается 5-6,5, активный период - 6,5-7 месяцев. Сроки выхода из берлог варьируются незначительно и приходятся на конец марта - первую половину апреля.

Основу питания медведя в окрестностях озера Маркаколь составляют растительные корма.

«Бурый медведь, или обыкновенный медведь – млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространенных представителей семейства медвежьих. Внешний вид хищника поражает своими размерами и мощью. Вес одной взрослой особи достигает 300-500 килограмм, длина туловища до двух метров. Самцы всегда больше и крупнее самок примерно в два раза. В естественных условиях бурый медведь живет порядка 25-30 лет. Облик бурого медведя типичен для представителей семейства медвежьих», – говорят эксперты заповедника.