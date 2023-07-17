Видео с якобы искусственными облаками над Алматы распространяют в Казнете

В Instagram появилось видео необычных облаков, снятое, как заявляет автор публикации, над Алматы. Подпись к кадрам гласит, что эти облака искусственные. Stopfake.kz проверял, правда ли это, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: stopfake.kz

Для того, чтобы выяснить, где и когда было снято видео, проверили скриншот из него при помощи инструментов для обратного поиска изображений. Результаты показали, что на самом деле эти кадры были сделаны в 2021 году в городском округе Шицзячжуан в Китае.

Запечатленные на них облака вовсе не искусственные. Это вымеобразные облака, или облака мамматусы. Они представляют собой разновидность кучевых облаков. Облака мамматусы возникают из-за турбулентности в обычных кучевых облаках.

К видео с «искусственными облаками» автор поста также прикрепил скриншот некоего патента на способ искусственного образования облаков, авторами которого являются ученые Лапшин В. Б. и Палей А. А.

В Интернете можно найти этот патент по номеру, который есть на скриншоте. (https://findpatent.ru/patent/226/2264081.html) В Сети патент появился в 2005 году. (https://istina.cemi-ras.ru/patents/9359616/) Возможно, тогда же была одобрена и патентная заявка. Однако сказать, действительна ли она сейчас и воплотили ли в жизнь описанную технологию, нельзя, так как для подобных утверждений недостаточно информации.

Из всего вышесказанного следует, что на видео запечатлены не искусственные, а настоящие облака. Сделаны кадры были не в Казахстане, а в Китае, заключил Stopfake.