На 9-м заседании Проектного офиса внедрения Налогового кодекса рассмотрели очередной пул вопросов, связанных с применением новых налоговых норм и предстоящими изменениями законодательства в рамках ЕАЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Один из существенных вопросов связан с обсуждением на площадке ЕАЭС проекта нового техрегламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции, в рамках которого плодовые вина, произведенные не из винограда, а, например, из яблок или груш, перестанут относиться к категории вин. В случае принятия регламента плодовые вина переходят в категорию продукции, которая облагается более высокими акцизами.

Условия техрегламента обсуждаются отраслевыми экспертами стран-участниц ЕАЭС не первый год. На заседании Проектного офиса участники рассмотрели возможности поддержки отечественных производителей в случае, если новый технический регламент будет принят. Предварительно принято решение установить акциз на уровне вин не только для продукции из винограда, но и для вин из других плодов, производимых в стране путем естественного брожения без добавления спирта.

При этом, для исключения возможных серых схем, будет усилен контроль со стороны контролирующих органов за производством плодовых вин. Реализация решения потребует внесения изменений в Налоговый кодекс, но только после принятия Казахстаном техрегламента. Поэтому данный вопрос включен в перечень системных и будет учтен в пакете будущих поправок.

ЭСФ при уплате НДС за нерезидента

Также на заседании Проектного офиса рассмотрели вопрос применения новой нормы Налогового кодекса по срокам выписки электронных счетов-фактур (ЭСФ) при уплате НДС за нерезидента.

Действующая норма предусматривает выписку ЭСФ по НДС за нерезидента не позднее 5 календарных дней после уплаты НДС. Однако на практике у бизнеса возникли сложности с администрированием, в том числе в случаях, когда на лицевом счете уже имеется переплата по НДС за нерезидента.

После обсуждения с бизнесом и НПП «Атамекен» принято решение упростить механизм. Выписка ЭСФ по НДС за нерезидента будет производится получателем услуг (плательщиком НДС) не позднее 15 календарных дней со дня совершения оборота по приобретению услуг от нерезидента. Отнесение же в зачет сумм НДС будет производиться по дате уплаты НДС за нерезидента.

Как отметил заместитель председателя Комитета государственных доходов Жаныбек Нуржанов, данная логика может быть реализована в налоговых информационных системах и поддерживается представителями бизнеса.

В ответ на вопрос представителя НПП «Атамекен» о применении административных взысканий за несвоевременную выписку ЭСФ за нерезидента по итогам I квартала 2026 года было отмечено, что взыскания со стороны налоговых органов применяться не будут. Кроме того, требование по выписке ЭСФ за нерезидента не будет распространяться на обороты по приобретению за IV квартал 2025 года.

Соответствующие изменения планируется внести в Налоговый кодекс ретроспективно – с датой применения с 1 января 2026 года. Со стороны КГД будут представлены подробные разъяснения применения данной нормы НК.

Налоговый кодекс и госзакупки

Также на заседании Проектного офиса прояснили предстоящие изменения, связанные с проведение государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора. Положения Налогового кодекса остаются прежними. Изменения будут вноситься в правила проведения закупок уполномоченными органами, которые будут приведены в соответствие с Налоговым кодексом в части ограничения вычетов налогоплательщиков, работающих в общеустановленном порядке, по приобретению товаров, работ, услуг от налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

Сроки выписки счетов-фактур на рынке электроэнергии

Также на заседании Проектного офиса рассмотрели обращение казахстанского оператора рынка электрической энергии и мощности – АО «КОРЭМ» – и единого закупщика ТОО «Расчетно-финансовый центр на рынке возобновляемых источников энергии» о пересмотре сроков выписки счетов-фактур.

С учетом специфики деятельности участников рынка электроэнергии и действующих технических регламентов принято решение дополнительно проработать данный вопрос со всеми участниками рынка и вынести его на повторное обсуждение Проектного офиса.

Порядок поступлений налогов в бюджет

Отдельно разъяснен порядок поступлений и исчисления налогов в республиканский бюджет. Основными источниками доходов Республиканского бюджета являются корпоративный подоходный налог (КПН), налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

КПН оплачивается ежемесячно плательщиками авансовых платежей по КПН до 25 числа отчетного месяца. Кроме того, в марте – апреле 2026 года ожидается поступление КПН по итогам деятельности за 2025 год. Плательщики, не уплачивающие авансовые платежи, по итогам 2026 года уплатят КПН не позднее 10 апреля 2027 года. Также ежемесячно могут поступать платежи по КПН за нерезидента.

Срок уплаты НДС на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории Казахстана – не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. То есть 25 февраля НДС уплачивается по итогам IV квартала предыдущего года, 25 мая, 25 августа и 25 ноября – по итогам I, II, III кварталов текущего года соответственно. 25 февраля 2026 года – срок уплаты НДС по итогам IV квартала 2025 года.

НДС на импорт и НДС за нерезидента уплачивается по мере возникновения обязательств, то есть или при таможенной очистке, или при приобретении услуг от нерезидента. НДПИ уплачивается в сроки, аналогичные срокам уплаты НДС.