Максим-ака – так тут уважительно называют главу крестьянского хозяйства «Муслим» Максута Масимова – уже отметил 80-летие. Но стариком его назвать трудно. На свои годы он не выглядит. Крепкий, статный мужчина, пусть и видно, что пенсионер, почти всю свою жизнь выращивает и поставляет продукцию на предприятие, открытое здесь еще в прошлом веке, – на завод по переработке технических сортов винограда.

– Я приехал сюда 11 сентября 1968 года, – рассказывает Максут Масимов. – Тогда здесь была голая земля, домов почти не было – всего семь-восемь семей жили. В 1967 году, 5 мая, был официально создан плодовиноградный совхоз «Чарынский». Я же приехал сюда после института и с тех пор живу здесь – все знаю, все помню. В то время каждый год мы сажали по 180 гектаров, из них около сотни гектаров занимал виноград. Постепенно площади довели до 750 гектаров виноградников. Основные сорта были «ркацители», «кульджинский», «рислинг». Именно из них и шла переработка. В совхозе в то время выпускали несколько видов вина: «Портвейн № 11», «Портвейн № 12», а также коньячный спирт. Из «ркацители» получали виноматериал для шампанского – его здесь тоже делали. Урожайность была высокая. С гектара получали в среднем по 50–60 центнеров винограда, а на лучших участках – и по 110–120. В те времена совхоз процветал, зарплаты были высокие.

С развалом Союза дела совхоза и завода по переработке винограда пошли резко на спад. К 1997 году действующее на тот момент предприятие ПК «Ширин» утопало в долгах. Тогда на помощь и пришло акционерное общество «Бахус», выкупив долю еще действующего предприятия.

На заводе первичного виноделия было закуплено и установлено новейшее итальянское оборудование. Но данные меры, хоть и спасли местную отрасль от разорения, однако решить все проблемы не позволили. В 2009-м, после очередного глобального кризиса, ПК «Ширин» зак­рывается. «Бахус» вынужден был пойти на риски – выкупить оставшуюся долю предприятия и взять на себя его долговые обязательства. Виноградники разошлись по паям сельчанам.

– Если раньше завод работал с тремя бригадирами, обеспечивающими полноценную загруженность завода, то сегодня виноград поставляет 41 крестьян­ское хозяйство, а мощности упали десятикратно, – объясняет технолог завода «Бахус-Ширин» Бузарем Миманова. – Каждое хозяйство ведет дела по своим правилам, у кого-то пять гектаров, у кого-то – 10. Небольшому крестьянскому хозяйству не потянуть ни научный подход, ни нанять агронома. Если по науке на один гектар положено 3 600 кустов винограда, то на данный момент в хозяйствах на этой площади сохранились хорошо если 1 500 кустов на гектар. Опять же нужно учитывать, что лоза живет в среднем 60 лет, а виноградники в крестьянских хозяйствах не обновлялись с советских времен. Вот и выходит, что вместо пяти-шести тонн с гектара сегодня собирают три тонны. При этом расходы на полив, пробивку и очистку арыков, прочие агротехничес­кие мероприятия остаются прежними.

Вот и экономят хозяйства. Вместо положенных за сезон 10–12 полноценных поливов поливают три-пять раз. Точно так же экономят и на агротехнических мероприятиях. В итоге урожайность падает, а крестьянин задумывается о том, чтобы на месте гибнущих виноградников сажать другие, менее прихотливые, но и менее доходные культуры – клевер, кукурузу…

– Выгодно ли выращивать виноград? – отвечает на наш вопрос директор ТОО «Бахус-Ширин» Куаныш Тегисбаев. – Если взять среднюю урожайность в пять-шесть тонн с гектара, то по гарантированной закупочной цене завода в 145 тенге за килограмм с гектара получается 700–800 тысяч тенге. Затраты до сбора урожая при этом составят 300–400 тысяч. Пусть даже половину стоимости. Однако если правильно ухаживать, то урожайность можно довести до 10–12 тонн с гектара, при этом если затраты по бережному уходу также будут составлять половину, то и доходная часть вырастет пропорционально.

Важно отметить, что сегодня закупочная цена напрямую зависит от количества урожая. Если мощности завода будут расти при росте загруженности предприятия, то и гарантированная цена закупа вырастет.

Сегодня «Бахус» не только дает гарантированную цену на закуп сырья у хозяйств, но и в счет урожая по себестоимости предоставляет тяжелую технику, удобрения, производит оплату за полив. То есть крестьянским хозяйст­вам не надо вкладывать собственные средства, начиная с весны. Все расходы на сезонные работы оплачиваются урожаем, причем по себестоимости.

– Мы заинтересованы в том, чтобы выпускать продукцию из отечественного сырья, – объясняет исполнительный директор головного предприятия АО «Бахус» Сакен Байтуленов. – Для этого у завода есть собственные виноградники и арендованные поля, мы тесно сотрудничаем с крестьянскими хозяйствами, которые поставляют нам виноград. Это дает возможность не только развивать собственное производство, но и поддерживать фермеров, создавая для них стабильный рынок сбыта. Однако очевидно, что в одиночку ни одно предприятие не способно решить все вопросы отрасли. Проблемы начинаются с нехватки квалифицированных специалистов на местах и заканчиваются задачами системного уровня – популяризацией виноградарства как важного направления сельского хозяйства, его продвижением не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.

Практически во всем мире виноградарству уделяется пристальное внимание со стороны государства: это как налоговые льготы, так и субсидии на закладку виноградников, а также поддержка питомников, финансирование исследований по новым сортам, продвижение винодельческой продукции на внешних рынках. Казахстану важно использовать этот опыт, чтобы сделать отрасль конкурентоспособной, обеспечить ее устойчивое развитие и занять дос­тойное место на международной арене.

Как подчеркнул Глава государства в Послании народу, приоритетом экономического развития должно стать развитие промышленности высокого передела и создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Виноградарство и виноделие как раз относятся к таким отраслям: здесь важна не только первичная переработка сырья, но и выпуск готовой продукции, способной представлять Казахстан на международном рынке.

Однако реальность пока противоречит этим целям: целая отрасль сегодня держится в буквальном смысле на энтузиазме отдельных предприятий и самоотверженности пенсионеров-аграриев, которые не дают окончательно погибнуть знаменитым когда-то на весь мир виноградникам. Это парадокс, когда национальный приоритет, обозначенный на уровне Главы государства, фактически реализуется лишь усилиями энтузиастов.

Если мы действительно хотим следовать курсом в направлении экономики с высокой добавленной стоимостью, то необходимо перейти от точечных инициатив к системной поддержке: инвес­тировать в современные винодельческие комплексы, создавать условия для прихода молодежи в профессию, развивать селекцию и питомниководство, формировать национальные бренды и продвигать их на внешние рынки. Только в таком случае виноградарство и виноделие перестанут быть «подвигом одиночек» и станут тем, чем они и должны быть, – драйвером агропромышленного развития и культурным символом страны.