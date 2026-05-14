Серый импорт – проблема для отечественного пищепрома

Начать надо с того, что в респуб­лике отсутствует надлежащее взаимодействие между КПП на границе и территориальными таможенными подразделениями, призванными на местах, чтобы в конечных пунктах назначения товара контролировать продовольственный импорт.

Кроме того, не предусмотрена жесткая ответственность импортеров в случае, если тех уличат в попытке уклониться от предъявления к досмотру ввозимых партий продуктов питания. Допускается формализм и при проведении лабораторных исследований импортного провианта.

Отраслевые аналитики считают, что для искоренения серого импорта, сдерживающего развитие отечественного пищепрома, необходим пересмотр отдельных положений национального законодательства и ужесточение таможенного контроля.

Но самой большой проблемой производители отечественных продуктов питания называют условия, которые им предъявляются со стороны местных торговых сетей. Речь идет о взимании различных ретробонусов и платы за многочисленные дополнительные услуги – от сортировки и выкладки товара на полки до маркетингового продвижения и рекламных кампаний.

В некоторых случаях перечень подобных услуг достигает двух десятков позиций. При этом их стоимость супермаркеты вычитают непосредственно из отпускной цены поставленной пищевой продукции. Иными словами, если отечественный производитель продает в торговую сеть товар, скажем, за 100 тенге, то на руки фактичес­ки получает от 80 до 60 тенге.

Почему же отечественные пищевики не отказываются работать на таких невыгодных условиях? Ответ прост: крупные супермаркеты – основной канал сбыта промышленных объемов продовольствия. А так как в каж­дом городе одна из имеющихся в республике торговых сетей, как правило, выступает монополис­том, то и пойти производителю больше некуда.

Согласно данным Агентства по защите и развитию конкуренции, сегодня до 70% своих доходов торговые сети получают именно за счет дополнительных сборов с производителей продовольствия и лишь 30% зарабатывают за счет торговой наценки. При этом представители Альянса пищевиков считают: данная модель взаимодействия производства и торговли фактически используется как механизм скрытого сдерживания цен.

Однако такая практика крайне недальновидна. При подобном раскладе успешно развивающаяся торговля получает возможность годами сдерживать отечественное производство, не позволяя местным предприятиям быть конкурентоспособными, а пищепрому республики – снижать зависимость от импорта продуктов питания.

По мнению экспертов, в нынешнем году финансовое положение бизнеса, занятого в пищевом секторе, серьезно осложнилось. И дело здесь не только в возросшей фискальной нагрузке. Во многом ситуация объясняется ужесточением неравной конкуренции с пищевыми производителями из стран ЕАЭС.

По словам координатора Альянса отраслевых союзов пищевого сектора Андрея Кукушкина, непосредственно на границе фуры с импортным продовольствием, как правило, встречают только пограничники. Да, они проводят необходимый осмотр, но последний не включает проверку качества и легальности ввозимых пищевых продуктов. Эти контрольные функции возложены на ветеринарные посты, которые по каким-то неведомым причинам расположились в километре, а то и двух от границы.

Более того, нередко посты ветнадзора представляют собой примитивные вагончики, возле которых груженный импортным продовольствием транспорт даже не останавливается. Стоит ли удивляться, что в этом году отмечается рост дешевого серого импорта продуктов питания, который создает серьезные препоны для сбыта легальных продовольственных товаров казахстанского происхождения?

Никак не сбросить со счетов и такую реальность: производители продуктов питания из государств – партнеров по ЕАЭС получают в своих странах гос­поддержку, уровень которой выше, чем в Казахстане, поэтому себестоимость их продукции ниже по сравнению с казахстанскими продовольственными товарами.

Отраслевые объединения отмечают, что на протяжении последних двух лет ими настойчиво поднимается вопрос о необходимости пересмотра действующих правил, однако кардинальные решения по защите интересов казахстанского пищепрома пока не приняты.

Для получения официального комментария редакция «Казахстанской правды» обратилась с запросом в Комитет торговли Министерства торговли и интеграции РК. В полученном ответе нам, в частности, сообщили, что в соответствии с пунктом 7 статьи 31 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» при заключении договора поставки продовольственных товаров между субъектом внут­ренней торговли (торговые сети, крупные торговые объекты) и поставщиком может предусматриваться вознаграждение, включаемое в цену товара.

Размер такого вознаграждения определяется по соглашению сторон, однако не может превышать 5% от цены приоб­ретенных продовольственных товаров. Законодательством прямо запрещено взимание вознаграждений в отношении социально значимых продовольственных товаров.

В случае превышения установленного предельного размера вознаграждения либо незаконного его требования субъект внутренней торговли несет ответственность в соответствии со статьей 204-3 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Данная норма предус­матривает предупреждение, а при повторном нарушении в течение года – штраф в размере 300 МРП.

Кроме того, Комитет торговли отмечает, что практика взимания дополнительных платежей (ретробонусов и иных услуг) широко применяется в международной торговле и не является уникальной для Казахстана. При этом ключевыми принципами остаются добровольность, прозрачность условий и недопущение дискриминации.

Проблемы, с которыми столк­нулись отечественные производители продовольствия, стали поводом для рассмотрения ситуации на заседании совета по агропромышленному комплексу партии «Amanat». На нем были заслушаны отчеты представителей двух комитетов – торговли, технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции, а также ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза по вопросам господдержки отечественных производителей продуктов питания.

В ходе совещания было отмечено, что действующие меры по защите отечественных пищевиков остаются недостаточно эффективными и не в полной мере отвечают текущим вызовам. Подчеркнута необходимость принятия более действенных и скоординированных решений, включая ужесточение механизмов контроля продуктового импорта.

Как вынужден был констатировать руководитель совета по АПК партии «Amanat» депутат Мажилиса Парламента Нуржан Ашимбетов, складывающаяся ситуация несет в себе риски для продовольственной и экономической безопасности республики, формируя зависимость от импорта.

– К сожалению, на многие воп­росы казахстанских пищевиков представители уполномоченных органов так и не смогли дать исчерпывающие ответы, поэтому сложившаяся ситуация в дальнейшем будет вынесена на рассмотрение депутатов, – заявил мажилисмен.