Помощь животным: нужен цивилизованный подход Статьи,Требует решения 3 апреля 2026 г. 5:30 321 Валентина Мелехова, Костанайская область Ключевая фигура – не собака на улице, а человек, который за нее отвечает Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Шел пятый год реализации программы ОСВВ в Казахстане – гуманного метода по регулированию численности бродячих животных. Ежегодно на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат бездомышей в привычную среду обитания из бюджета тратятся колоссальные средства. Но что-то явно идет не так, как задумывалось. Количество бродяг на улицах Костаная продолжает расти в геометрической прогрессии. Об этом свидетельствует рост числа жалоб со стороны населения. К примеру, с начала нынешнего года зафиксировано 276 подобных обращений, тогда как в 2025-м их было всего 206. Значит ситуация не улучшается. Гуманное обращение с животными – дорогое удовольствие. Одна особь, которая должна пройти все четыре этапа программы ОСВВ, обходится бюджету более чем в 30 тыс. тенге. При этом есть проблемы с финансированием. В бюджете Костаная на этот год на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат бродяг заложено 30 млн тенге. Этих денег хватит на работу с 800 животными. Для сравнения: в 2025-м все этапы программы прошла 1 731 особь. Однако проблема недостаточного финансирования в этой истории – не главная. Волонтеры отмечают, что программа ОСВВ – это лишь работа с последствиями, а причина – в людях. – Важно честно признать: бездомные животные – это следствие человеческой безответственности. Их выбрасывают, теряют, оставляют при переездах… Даже если одномоментно убрать всех животных с улиц, они будут появляться снова – из домашних пометов, вследствие самовыгула и нелегального разведения, – обрисовала ситуацию координатор программы ОСВВ по Костанайской области Ольга Соловьева. – Самая острая проблема – отсутствие системного контроля за владельцами домашних животных и частными разводчиками. Согласно Закону «Об ответственном обращении с животными» владелец обязан обеспечить регистрацию и идентификацию животного, исключить самовыгул. На практике же значительная часть домашних животных в городе остается вне системы учета. Это означает невозможность установить владельца в случае укуса, выброса или жестокого обращения. Без идентификации нельзя доказать принадлежность животного конкретному человеку и привлечь его к ответственности. Отдельный риск – содержание и разведение пород, требующих повышенного контроля. При отсутствии регистрации и реального учета невозможно понимать, сколько таких собак фактически находится в городе и в каких условиях они содержатся. – Продажа животных без регистрации, чипирования и налогового учета – это серый рынок, который ежегодно пополняет улицы новыми животными. На платформе OLX по городу Костанаю размещены объявления о продаже кошек и собак на общую сумму более 55 миллионов тенге. Это указывает на наличие активной коммерческой деятельности по разведению и продаже животных, которая в большинстве случаев осуществляется без регистрации предпринимательской деятельности, без уплаты налогов, а также без соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными. В этой связи считаем необходимым обратить внимание налоговых органов и органов полиции на данный сегмент деятельности, усилить контроль и навести порядок, – подчеркнула Ольга Соловьева. Низкий уровень обязательной регистрации также связан с финансовой стороной. Эта процедура проводится исключительно за счет владельцев, которые такие траты зачастую считают необоснованными и ненужными. Однако нарушение требований, предусмотренных статьей 407-2 КоАП РК, карается штрафами: за отсутствие регистрации – 5 МРП, самовыгул и нарушение правил содержания – 10 МРП, за повторное нарушение в течение года – 20 МРП, а для субъектов предпринимательства – от 15 до 30 МРП. Впрочем, административная ответственность владельцев животных мало пугает. Вероятно потому, что штрафуют собственников собак крайне редко. С начала года в Костанае к ответственности привлечены лишь 12 человек, а за весь 2025-й – 79. И это при том, что в областном центре насчитывается свыше 17 тыс. частных жилых домов и 18 действующих садовых обществ, где проживают 1 006 семей. Именно в частном секторе содержится наибольшее количество животных, и именно отсюда чаще всего собаки попадают на городские улицы. – Одной из острых проблем остается недостаточное количество мест для размещения животных. В настоящее время в городе функционируют всего два частных приюта, что не покрывает существующую потребность. Вместимость приюта, выигравшего конкурс, составляет 350 особей. Второй находится в черте города и взрослых собак не принимает в связи с отсутствием необходимых условий содержания. Но у организации имеется платный питомник в районе вместимостью до 300 голов. То есть количество имеющихся мест для размещения животных очень ограничено, – пояснила руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата города Костаная Мира Казкеева. В общем, в Костанае вновь заговорили о необходимости строительства госприюта для животных. Аким города Марат Жундубаев обещает возвести его за год. – Имеющиеся приюты сооружены из подручных средств, а нужно, чтобы все было цивилизовано. Конечно, волонтеры стараются, делают все на общественных началах, им большое спасибо. Но теперь мы должны создать современные условия. Мы построим приют на 1–1,5 тысячи голов, создадим инфраструктуру и отдадим тем людям, которые будут выигрывать тендеры по программе ОСВВ. Вот тогда будет эффект, – сказал Марат Жундубаев. Деньги на строительство приюта для бездомных животных выделят из бюджета. Правда, точная сумма пока не указывается. Сейчас власти заняты поиском земельного участка, где и разместится приют. Впрочем, волонтеры считают, что ключевым шагом в решении насущной проблемы должна стать культура общения человека и животного. – Важно понимать: даже если будут обсуждаться любые изменения подходов к регулированию численности, это не отменит главного – необходимости контроля владельцев. Закон направлен прежде всего на ответственность человека. Мы не должны ежегодно тратить бюджет на устранение последствий безответственности граждан. Для устойчивого решения необходим комплексный подход: системная профилактическая работа, просвещение населения, реальное применение норм закона… Проблема решаема. Но только при последовательном, законном и гуманном подходе, где ключевая фигура – не собака на улице, а человек, который за нее отвечает, – заключила Ольга Соловьева.