Шел пятый год реализации программы ОСВВ в Казахстане – гуманного метода по регулированию численности бродячих животных. Ежегодно на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат бездомышей в привычную среду обитания из бюджета тратятся колоссальные средства. Но что-то явно идет не так, как задумывалось.

Количество бродяг на улицах Костаная продолжает расти в геометрической прогрессии. Об этом свидетельствует рост числа жалоб со стороны населения. К примеру, с начала нынешнего года зафиксировано 276 подобных обращений, тогда как в 2025-м их было всего 206. Значит ситуация не улучшается.

Гуманное обращение с животными – дорогое удовольствие. Одна особь, которая должна пройти все четыре этапа программы ОСВВ, обходится бюджету более чем в 30 тыс. тенге. При этом есть проблемы с финансированием. В бюджете Костаная на этот год на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат бродяг заложено 30 млн тенге. Этих денег хватит на работу с 800 животными. Для сравнения: в 2025-м все этапы программы прошла 1 731 особь.

Однако проблема недостаточного финансирования в этой истории – не главная. Волонтеры отмечают, что программа ОСВВ – это лишь работа с последствия­ми, а причина – в людях.

– Важно честно признать: бездомные животные – это следствие человеческой безответственности. Их выбрасывают, теряют, оставляют при переез­дах… Даже если одномоментно убрать всех животных с улиц, они будут появляться снова – из домашних пометов, вследствие самовыгула и нелегального разведения, – обрисовала ситуацию координатор программы ОСВВ по Костанайской области Ольга Соловьева. – Самая острая проб­лема – отсутствие системного контроля за владельцами домашних животных и частными разводчиками. Согласно Закону «Об ответственном обращении с животными» владелец обязан обеспечить регистрацию и идентификацию животного, исключить самовыгул. На практике же значительная часть домашних животных в городе остается вне системы учета. Это означает невозможность установить владельца в случае укуса, выброса или жестокого обращения. Без идентификации нельзя доказать принадлежность животного конкретному человеку и привлечь его к ответственности.

Отдельный риск – содержание и разведение пород, требую­щих повышенного контроля. При отсутствии регистрации и реального учета невозможно понимать, сколько таких собак фактически находится в городе и в каких условиях они содержатся.

– Продажа животных без регистрации, чипирования и налогового учета – это серый рынок, который ежегодно пополняет улицы новыми животными. На платформе OLX по городу Костанаю размещены объявления о продаже кошек и собак на общую сумму более 55 миллионов тенге. Это указывает на наличие активной коммерческой деятельности по разведению и продаже животных, которая в большинстве случаев осуществляется без регистрации предпринимательской деятельности, без уплаты налогов, а также без соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными. В этой связи считаем необходимым обратить внимание налоговых органов и органов полиции на данный сегмент деятельности, усилить контроль и навести порядок, – подчеркнула Ольга Соловьева.

Низкий уровень обязательной регистрации также связан с финансовой стороной. Эта процедура проводится исключительно за счет владельцев, которые такие траты зачастую считают необоснованными и ненужными. Однако нарушение требований, предусмотренных статьей 407-2 КоАП РК, карается штрафами: за отсутствие регист­рации – 5 МРП, самовыгул и нарушение правил содержания – 10 МРП, за повторное нарушение в течение года – 20 МРП, а для субъектов предпринимательства – от 15 до 30 МРП. Впрочем, административная ответственность владельцев животных мало пугает. Вероятно потому, что штрафуют собственников собак крайне редко.

С начала года в Костанае к ответственности привлечены лишь 12 человек, а за весь ­2025-й – 79. И это при том, что в областном центре насчитывается свыше 17 тыс. частных жилых домов и 18 действующих садовых обществ, где проживают 1 006 семей. Именно в частном секторе содержится наибольшее коли­чество животных, и именно отсюда чаще всего собаки попадают на городские улицы.

– Одной из острых проблем остается недостаточное количество мест для размещения животных. В настоящее время в городе функционируют всего два частных приюта, что не покрывает существующую потребность. Вместимость приюта, выигравшего конкурс, составляет 350 особей. Второй находится в черте города и взрослых собак не принимает в связи с отсутствием необходимых условий содержания. Но у организации имеется платный питомник в районе вместимостью до 300 голов. То есть количество имеющихся мест для размещения животных очень ограничено, – пояснила руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата города Костаная Мира Казкеева.

В общем, в Костанае вновь заговорили о необходимости строительства госприюта для животных. Аким города Марат Жундубаев обещает возвести его за год.

– Имеющиеся приюты соору­жены из подручных средств, а нужно, чтобы все было цивилизовано. Конечно, волонтеры стараются, делают все на общественных началах, им большое спасибо. Но теперь мы должны соз­дать современные условия. Мы построим приют на 1–1,5 тысячи голов, создадим инфраструктуру и отдадим тем людям, которые будут выигрывать тендеры по программе ОСВВ. Вот тогда будет эффект, – сказал Марат Жундубаев.

Деньги на строительство прию­та для бездомных животных выделят из бюджета. Правда, точная сумма пока не указывается. Сейчас власти заняты поис­ком земельного участка, где и размес­тится приют.

Впрочем, волонтеры считают, что ключевым шагом в решении насущной проблемы должна стать культура общения человека и животного.

– Важно понимать: даже если будут обсуждаться любые изменения подходов к регулированию численности, это не отменит главного – необходимос­ти контроля владельцев. Закон направлен прежде всего на ответственность человека. Мы не должны ежегодно тратить бюджет на устранение последствий безответственности граждан. Для устойчивого решения необходим комплексный подход: системная профилактическая работа, просвещение населения, реальное применение норм закона… Проблема решаема. Но только при последовательном, законном и гуманном подходе, где ключевая фигура – не собака на улице, а человек, который за нее отвечает, – заключила Ольга Соловьева.