Виновных – к ответственности!

Об этом на брифинге по итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год проинформировал первый заместитель генерального прокурора Казахстана Тимур Ташимбаев. В частности, он отметил, что только в Акмолинской, Алматинской и Северо-Казах­станской областях 11 тыс. пайщиков возвращено свыше 500 тыс. гектаров земель. Осуж­дены девять виновных лиц.

Защищены права казахстанцев и в трудовой сфере. Как сообщил Тимур Ташимбаев, это как минимум 200 тыс. работников. Обеспечено погашение задолженности по заработной плате на сумму около 1,5 млрд тенге.

– В целом в рамках защиты общественных интересов по актам прокуроров устранено свыше 14 тысяч нарушений в сферах экономики, госзакупа, труда, защиты детей, здравоохранения, экологии и других. К различным видам ответственности привлечены порядка 23 тысяч лиц. Основную массу из них составляют госслужащие, – проинформировал первый заместитель генерального прокурора.

В качестве примера приведены результаты проверки Нацио­нального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, где были выявлены факты закупа некачественной техники по завышенным ценам. В Актюбинской области передвижной комплекс скорой помощи приобретен по цене, в четыре раза превышающей его таможенную стоимость: при рыночной цене в 16,6 млн тенге его закупили за 73 млн (!) тенге.

Аналогичные схемы хищений имели место еще в девяти регио­нах страны. Расследуется 15 уголовных дел.

Для устранения выявленных нарушений законности в Правительство внесены представления по вопросам формирования цен на ГСМ, газ, продукты питания, медицинские изделия, а также безопасности труда, использования земель, недр и другим.

Кроме того, сейчас завершаются актуальные проверки в АО «АрселорМиттал Темиртау», «Фонд развития промышленнос­ти», НК «ҚазАвтоЖол» и в Комитете автомобильных дорог.

Что касается работы по возврату активов и борьбе с олигополиями, то, как отметил спикер, за время работы специальной комиссии государству вернули 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования. Из владения олигополий возвращено 398 тыс. гектаров земли на сумму свыше 6,5 млрд тенге.

– По протестам генерального прокурора Верховным судом отменено 17 судебных актов, ранее вынесенных в пользу субъектов олигополий, – сказал Тимур Ташимбаев. – Это позволило вернуть более 600 подъездных железнодорожных путей, снизить тарифы за проезд, защитить интересы государства на 21,1 миллиарда тенге.

К работе по борьбе с отмыванием преступных доходов и возврату активов прокуратура активно подключает и иностранных парт­неров. В частности, в октябре с Кипром подписаны договоры о выдаче преступников и правовой помощи по уголовным делам. Всего Казахстан в уголовно-правовой сфере заключил договоры с 34 странами, среди которых Китай, США, Индия, Бразилия и другие.

Отдельно Тимур Ташимбаев остановился и на вопросах по выполнению поручения Президента в части защиты бизнеса. По его словам, в каждом регионе продолжают работать мобильные группы прокуроров. Ими отработано почти три тысячи сигналов предпринимателей. Отменено девять тысяч незаконных проверок и семь тысяч административных взысканий на сумму 705 млн тенге.

– После нашего вмешательства снято более 1 200 незаконных запретов и ограничений госор­ганов. В сентябре указанием генерального прокурора четко обозначены основания для начала досудебных расследований в отношении предпринимателей. Это позволило вдвое сократить регистрацию уголовных дел в отношении субъек­тов бизнеса. В этом году прокурорами прекращено 500 дел в отношении предпринимателей, – подчеркнул представитель надзорного органа.

Тимур Ташимбаев отметил и то, что близится к завершению ход расследования «январских событий». Осуждены 1 249 лиц. В основном они совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках. Реальные сроки лишения свободы получили 160 человек. А остальным назначены более мягкие меры наказания.

Направлены в суд дела в отно­шении Масимова и других руководителей КНБ. Они обвиняются в попытке захвата власти, государственной измене и превышении власти. Дело экс-министра обороны Бектанова по обвинению в превышении власти также находится в суде. Окончено следствие в отношении бывшего руководства департаментов органов национальной безопас­ности и полиции Алматы, Алматинской и Кызылординской областей (превышение власти).

– По пыткам нами завершены уголовные дела в отношении 29 сотрудников КНБ и МВД в Алматы и Талдыкоргане. По 17 из них дела уже направлены в суд, – сообщил первый заместитель главы ведомства.

Что касается амнистии, то она затрагивает права порядка 1,5 тыс. лиц. 991 гражданину уже сокращены сроки наказания, еще 94 человека освобождены от уголовной ответственности.

– Кроме того, проводится большая работа по превенции пыток и других недозволенных методов следствия. В рамках поручения Президента установлено порядка 20 тысяч видеокамер в зданиях правоохранительных органов и 25 колониях. По нашей инициа­тиве прокурорам предоставлен доступ к онлайн-просмотру видеозаписей в 14 учреждениях. С учетом технических возможнос­тей охват колоний нашим надзором будем расширять, – заявил Тимур Ташимбаев.