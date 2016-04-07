«Виртуальные ландшафты» – не первый фотопроект Дитера Зайтца, связанный с Казахстаном. В планируемом – фотограф хочет при помощи портретных снимков рассказать о нескольких поколениях казахстанцев. По словам автора, у него особый интерес к нашей стране.

– Будучи социологом по образованию, я одно время изучал бывшие советские республики, в том числе и Казахстан, – рассказал Дитер Зайтц. – Кроме того, встречал в Западной Европе много выходцев из Казахстана, с которыми у меня были личные контакты. С увлечением читал Чингиза Айтматова, и хотя он киргизский писатель, в его произведениях очень много описания степей. После знакомства с людьми и литературой я понял, что должен познакомиться с вашей страной. И вот я здесь!

В свои многочисленные приезды немецкий гость не переставал удивляться тому, как в быстрорастущем Казахстане и Астане порой неожиданно сочетаются элементы исконно национального, прошлого советского быта, современных реалий и западных веяний. Художник заметил, например, символическое значение ограждений вокруг строящихся зданий – с изображениями заснеженных гор, бескрайней степи, сочных лугов и березовых рощ. Они являются элементами растущей урбанизации и напоминают о сельских традициях казахского общества. Понятно, что такие артефакты городского дизайна с окончанием стройки исчезают, но уже завтра появляются в другом месте в другой форме. Временность и эфемерность, расположенная рядом с твердым бетоном и железом со­временного города, придает этому явлению особый шарм.

Всего на выставке «Виртуальные ландшафты» представлено 29 оригинальных работ автора, большинство из которых сделаны в Астане, а также Алматы, Караганде и других городах Казахстана. По словам господина Зайтца, первая выставка проходила в Германии и вызвала много дискуссий.