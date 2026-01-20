Вице-министр транспорта проверил ход обновления старого ж/д вокзала Астана-1

Транспорт
150

Он поручил КТЖ и подрядной организации строго соблюдать график работ и координацию действий всех участников проекта

Фото: пресс-служба МТ РК

Вице-министр транспорта РК Тайжанов Жанибек ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала Астана-1. Осмотр проведен совместно с представителями акимата города Астаны, АО НК «КТЖ», а также РГП на ПХВ «Казреставрация», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Вице-министр осмотрел новую часть вокзального комплекса, где идут основные строительно-монтажные работы. В ходе реконструкции предусмотрено увеличение общей площади вокзала с 7 827 м2 до 8 409 м2. Проектом предусмотрено внедрение современных инженерных и цифровых решений, применение новых строительных технологий, а также обновление функциональной планировки с учетом роста пассажиропотока, требований по безопасности и комфорту.

Отдельное внимание уделено старой части вокзала Астана-1, которая на период реконструкции новой части используется для обслуживания пассажиров. Вице-министр ознакомился с условиями организации пассажирского сервиса в действующем здании, включая зал ожидания с современными креслами, в том числе с функцией массажа, объекты общественного питания, санитарно-бытовые помещения и иные сервисные зоны.

Отмечено, что старая часть вокзала является объектом историко-культурного наследия. Ее реконструкция будет осуществляться РГП на ПХВ «Казреставрация» с соблюдением требований законодательства в сфере охраны памятников истории и культуры. В здании идут подготовительные работы, направленные на последующую реставрацию и адаптацию объекта к современным условиям эксплуатации при сохранении его исторического облика.

По итогам осмотра вице-министром даны конкретные поручения АО НК «КТЖ» и подрядной организации, касающиеся строгого соблюдения графика работ, координации действий всех участников проекта, а также обеспечения своевременного завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Завершение СМР по новой части вокзального комплекса планируется до конца октября текущего года.

Реконструкция вокзала Астана-1 реализуется в рамках программы модернизации железнодорожной инфраструктуры и направлена на повышение пропускной способности, качества обслуживания пассажиров и внедрение современных стандартов транспортного сервиса при одновременном сохранении объектов историко-культурного наследия.

 

#модернизация #вокзал #реконструкция

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Загадка трех колокольчиков
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Открылась именная smart-аудитория
У Казахстана – четыре квоты
Проявили характер на старте турнира
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Популярность библиотек растет
Когда мороз становится угрозой
Подарили рыбный день
Сюрприз на церемонии присяги
Операции при помощи робота
Все дело в пене из полиуретана
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Пассажиро- и грузопоток между Китаем и Казахстаном значител…
Более 20 человек погибли при столкновении поезда с краном в…
Более 8 тысяч грузовых поездов в Европу прошло через Алашан…
Автомобильные пробки в Париже достигли 900 км

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]