Вице-премьер Байбазаров посетил пострадавшие от наводнения районы в ЗКО

В настоящее время он находится в этом регионе, где в связи с паводковой ситуацией с 26 марта объявлен режим ЧС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

В регионе повышался уровень сразу нескольких рек, в том числе рек Урал, Чаган и Деркул, которые протекают через город Уральск. На сегодняшний день в эвакуационных пунктах находится порядка 1 тыс. человек.

Нурлан Байбазаров совместно с акимом области Нариманом Турегалиевым посетил несколько сел и встретился с местными жителями, чьи дома оказались в зоне подтоплений. Также проведены встречи с жителями, находящимися в эвакуационных пунктах Уральска. Для них обеспечено горячее питание, медицинская помощь, предметы первой необходимости.

В регионе начинается второй этап эвакуации людей в связи с подъемом уровня реки Урал. Местными исполнительными органами подготовлены пункты на 30 тыс. мест.