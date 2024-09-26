Вице-премьер обсудил меры господдержки с фермерами Костанайской области

Сельское хозяйство , Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Серик Жумангарин пригласил всех фермеров принять участие в казахстанско-афганском бизнес-форуме, который пройдет в Алматы во второй половине октября

Фото: пресс-служба правительства РК

На полях Мендикаринского района вице-премьер Серик Жумангарин встретился с фермерами Костанайской области. Многие из них присутствовали на расширенной встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с аграриями 23 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

«Совещание у руководителя правительства – это быстрый ответ на поручения главы государства по поддержке и развитию сельского хозяйства страны. Мы постепенно увеличиваем объем поддержки аграриев. В частности, объем льготного финансирования на весенне-осенние полевые работы увеличивается до 700 млрд тенге, порядка 40% из них будут гарантированы через фонд Даму. Со 100 млрд до 200 млрд тенге вырастет объем кредитования сельхозтехники в лизинг. В итоге сумма поддержки аграриев для обеспечения ежегодных работ увеличится до 900 млрд тенге. Уже в этом году мы начнем финансирование весенне-полевых работ 2025 года», — обратился Серик Жумангарин к фермерам.

Вице-премьер отметил, что аграрии в регионах заявляли, что в начале нового года цены на многие необходимые товары вырастают, поэтому доступные средства на весенние работы по программе «КенДала» было бы желательно получать уже осенью.  

«В ноябре-декабре текущего года мы начнем этот процесс. Увеличим объем льготного финансирования по Большому проекту под 2,5% годовых на следующий год, то есть со 100 млрд до 200 млрд тенге и добавим еще 8 новых направлений для кредитования. Это мясное животноводство, промышленные тепличные комплексы,  фруктохранилища, рыбоводные рыбоперерабатывающие хозяйства​,  производство упаковки, глубокая переработка и другие», — уточнил Серик Жумангарин.

С учетом поддержки в виде оборотных и инвестиционных средств, включая льготное финансирование банков второго уровня и других финансовых институтов, объем господдержки будет доведен до 1,3-1,4 трлн тенге.

«Это очень большие деньги. И, помогая фермерам, мы будем выставлять встречные обязательства. Их мы сейчас разрабатываем, но если говорить в общем, то это соблюдение агрономии, внесение удобрений, использование продуктивных семян, обновление техники. Земля должна работать на благо страны. Ни у кого уже нет сомнений, что в этом году мы получим хороший урожай, около 20 млн тонн, но в будущем, благодаря исполнению всех этих требований, такой объем должен стать обычным ожидаемым показателем», — подчеркнул вице-премьер.

Фермеры положительно восприняли предстоящие изменения, особенно в части открытия раннего финансирования весенне-полевых работ. Их также интересовало, какой будет цена на форвардный закуп пшеницы 4 класса, которую в регионе ожидают в достаточно больших объемах. Заместитель премьер-министра выслушал ожидания фермеров по уровню цены и поручил Продкорпорации объявить ее размеры как можно скорее.  

Заместитель премьер-министра также встретился с жителями села Харьковское, ознакомился с ходом уборки овощей на полях крестьянского хозяйства «Тэрра» близ поселка Заречное и мощностями хранения. Еще одним объектом, с деятельностью которого ознакомился Серик Жумангарин, стало ТОО «Қазақ тұлпары», которое занимается сохранением и разведением Кустанайской породы лошадей. Принимая во внимание важность сохранения и популяризации казахской породы лошадей, вице-премьер дал поручение Министерству сельского хозяйства подготовить программу модернизации конного завода на базе создаваемого в Казахстане института коневодства, преимущественно за счет частных средств.

#фермеры #встреча #вице-премьер #господдержка

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