Вице-премьер встретился с представителями АНК Павлодарской области

Правительство, Общество, Культура
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Как отметили в Правительстве, АНК данного региона является одной из самых активных в стране.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Поручения главы государства, данные на XXXII сессии АНК, обсудили на встрече заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова с представителями этнокультурных объединений Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Прежде всего вице-премьер поздравил Аурику Дяк с назначением на должность заместителя председателя АНК.

«Ассамблея народа Казахстана – уникальный институт, созданный для поддержания единства и согласия в нашей стране. Его вклад в развитие общества сложно переоценить. Именно поэтому президент страны на очередной сессии АНК, прошедшей в апреле этого года, поставил перед этнокультурными объединениями серьезные задачи», — подчеркнул Алтай Кульгинов.

В их числе – устранение причин этно-социальной напряженности и пресечение провокаций на межэтнической и языковой почве, реализация принципов «мы разные, но мы равные», «единство в многообразии» в системе дошкольного, среднего и высшего образования, овладение государственным языком всеми гражданами страны.

Кроме того, от Ассамблеи ожидают активизации взаимодействия с государственными органами и политическими партиями, участия в совершенствовании геральдической символики страны, проведении научно-аналитической работы в сфере межэтнических взаимоотношений с использованием этих изысканий на практике.

Немалую помощь АНК может оказать в выпуске художественных фильмов, телесериалов, театральных постановок с акцентом на этнокультурное многообразие Казахстана, а также в поддержке СМИ, издаваемых на языках различных этносов.

С целью мотивации представителей этнокультурных объединений президентом был утвержден орден АНК «За плодотворный труд во имя укрепления единства нации», а также премии «За лучшие работы в области литературы и журналистики», «За лучшие произведения в сфере культуры и искусства», соразмерные денежному вознаграждению Государственной премии РК.

Стоит отметить, что Ассамблея народа Казахстана Павлодарской области является одной из самых активных в стране. По словам Аурики Дяк, в рамках областной АНК действуют Совет аксакалов, Совет матерей и другие объединения. Работой с молодым поколением занимается Молодежное крыло, которое возглавляет Рамиль Смаилов. С учетом специфики работы с подрастающим поколением, они используют социальные сети и другие понятные молодежи методы и площадки.  

В беседе с представителями Ассамблеи заместитель премьер-министра РК призвал молодежное крыло АНК Павлодарской области принять активное участие в реализации Концепции молодежной политики и других госпрограмм.

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