Вице-премьером стал Нурлан Байбазаров

Президент, Кадровые назначения, Правительство
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Он же по совместительству будет работать министром национальной экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

baiterek.gov.kz

«Указом Главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Родился 10 октября 1975 года. Имеет 23-летний стаж работы, 7 из которых – на руководящих позициях в АО «Банк развития Казахстана».

С 1997 по 2003 годы работал в министерстве финансов РК. В разные годы работал в министерстве национальной экономики РК, в КТЖ, АО «КазМунайГаз Консалтинг», АО «НК «КазМунайГаз», был председателем АО «Фонд развития промышленности», главой АО «Банк Развития Казахстана».

В 2023 году назначен на должность председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

#Токаев #назначение #министр национальной экономики

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