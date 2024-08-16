Вице-спикер Мажилиса поговорил с водителями большегрузов

Законодательные поправки о снижении пенсионного возраста для работников вредных производств до 55 лет вступили в силу с 1 января этого года. При этом, у работника есть возможность уйти на заслуженный отдых, либо сменить род деятельности и перейти на более легкий формат труда. Вице-спикер Мажилиса Альберт Рау проинформировал трудовой коллектив о проделанной работе по обеспечению права водителей большегрузного транспорта на получение специальной социальной выплаты.

– Вопрос о досрочной пенсии был одним из ключевых в предвыборной программе нашей партии, президент подписал закон в конце прошлого года. Вы оказали доверие партии AMANAT, и мы исполняем свои обещания. В течение этого полугодия я проводил встречи с профильными ведомствами, фактически чуть ли не персонально считали, сколько всего по стране водителей карьерных машин, сколько у каждого рабочих часов. Закон уже есть, теперь необходим приказ министерства труда, что повлечет расходование бюджетных средств. Поэтому сейчас делаются расчеты, чтобы получить согласие Республиканской бюджетной комиссии, но уже сейчас можно сказать, что вопрос решен положительно. К примеру сейчас по стране специальные социальные выплаты получают порядка 8 тысяч человек, – сказал Альберт Рау.

Отдельно заместитель председателя Мажилиса рассказал о проекте нового Бюджетного Кодекса. Депутаты одобрили поправки, позволяющие оставлять в бюджете каждого отдельно взятого населенного пункта полный объем индивидуального подходного налога, а также налога на прибыль с малого бизнеса. Таким образом, эти деньги можно будет использовать для нужд конкретного города или села, решением местных властей и депутатов маслихата.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы развития местной инженерной и коммунальной инфраструктуры.

– Один из пунктов нашей предвыборной программы для городов – коммунальная инфраструктура. В Рудном в прошлом году выделили первые 4 млрд тенге на реконструкцию тепловых сетей. На текущий год она продолжается, тоже на сумму около 3-4 млрд, в том числе по ремонту внутриквартальных сетей. Также к концу года будет проведен тендер на строительство объездной дороги и моста, – подчеркнул депутат.

В ходе встречи Альберт Рау также рассказал собравшимся о работе, проделанной депутатами Мажилиса за прошедшую сессию, реализации инициативы Президента «Нацфонд – детям», принятом законе по борьбе с лудоманией и других.