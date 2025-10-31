Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что налажено партнерство с 40 ведущими университетами мира, открыто 33 филиала зарубежных вузов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент считает, что высокий демографический потенциал стран Центральной Азии и ряда сопредельных с нашим регионом государств открывает перед Казахстаном значительные возможности для экспорта высшего образования и привлечения иностранных студентов.

«Казахстан поставил перед собой сложную, но крайне важную задачу – стать частью глобального рынка знаний. Для достижения данной цели налажено партнерство с 40 ведущими университетами мира, открыто 33 филиала зарубежных вузов. Важно, что во многих филиалах обучение ведется на английском, русском, китайском языках. Многоязычие в образовании всегда было и будет ключом к открытости и конкурентоспособности как отдельного человека или университета, так и целых государств. В этом нет никаких сомнений. Поэтому мы осознанно делаем этот важный шаг к интеграции в мировое академическое пространство. При этом во всех филиалах введены обязательные дисциплины по казахскому языку и истории Казахстана, которые полезны для глубокого понимания иностранными студентами нашей культуры и менталитета», – сказал он.

По словам Главы государства, в настоящее время в вузах страны обучаются свыше 31 тысячи иностранных студентов. На данный момент это рекордный показатель для Казахстана.

К 2029 году их число планируется увеличить до 100 тысяч. Для этого будет упрощен визовый режим и созданы максимально комфортные условия для обучения иностранных студентов в Казахстане. Также запланирован запуск программы трудоустройства, по которой лучшие выпускники смогут оставаться в Казахстане.