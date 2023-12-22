Визуальной информации на улицах Актобе требуется серьезный переводчик

За годы независимости в стране проделана большая работа по развитию казахского языка, имеющего статус государственного. Переводу любого слова нужен определенный срок, пока он пройдет испытание временем и займет свое место в лексике казахского языка. По мнению некоторых ученых, 10–15 лет может понадобиться на то, чтобы новое слово прижилось и его употребление стало всеобщей нормой. В этом значительная роль отводится средствам массовой информации, а также рекламе, хотя у нее совершенно другие функции. Этот момент требует со стороны лингвистов глубоких исследований, считает филолог.

– Наименования бытовой техники, торговых марок, изделий электроники, товаров из других стран проникают в наш язык без каких-либо изменений, в том числе звуковых. Например: KFC, snickers, burger king, toyota, adidas, nissan, apple, samsung, xiaomi и другие. Не существует такой сферы, в которой не используется реклама, в каждой отрасли нау­ки и экономики появляются новые слова и понятия, это закономерное явление, от этого зависит развитие языка, – делится своими размышления­ми Нурдаулет Алдашев.

Очень важен при создании рекламы и визуальной информации на казахском языке рациональный подбор альтернативы, сохраняющей правильный смысл. Нужно быть очень осторожным при переводе названия того или иного предмета, объекта, которые появляются в процессе развития общества, науки и техники, чтобы от искажения сути не оказаться в ситуации, когда возникнет непонимание.

К примеру, порой перевод сбивает человека с толку своим непонятным толкованием конкретного слова. У ученых нет единого мнения. Язык рекламы подразумевает не просто перевод слова с другого языка, актуально правильное его осмысление, анализ культурных и воспитательных аспектов и введение в действие только логичного варианта. Сегодня в большинстве случаев применяется буквальный перевод.

– В нашем городе часто на вывес­ках можно увидеть слово «әлем». Тут можно вспомнить известные слова Шамши Калдаякова «...әлемнің жарығын сыйладың сен маған». А с чем мы сталкиваемся на улицах, как переводим «Мир женщин», «Мир аккумуляторов», «Мир дубленок»? Примеры можно продолжить. Отсюда, пов­торюсь, необходимы осторожность, избирательность в применении того или иного слова, так как можно столк­нуться с такими неуместными вещами, – говорит профессор.

Замечает он и такую тенденцию, когда человек, владеющий родным языком, в своей речи предпочитает упот­ребление иностранных слов, чтобы продемонстрировать свою эрудицию.

– Профессор Чикагского университета Саликоко Муфвене утверждает: «Неправильно рассматривать «гигантские» языки, такие как английский, французский, как языки-убийцы, конкретный язык убивают не они, а те, кто отказывается от родного». Это как люди, которые отказываются давать потомство. В словах Ахмета Байтурсынулы «народ, потерявший слово, исчезнет и сам» кроется большое значение, – привел цитаты

Нурдаулет Алдашев.

Таким образом он отмечает и сильное влияние русского и английского языков на литературную норму казахского языка, что также отражается в рекламных текстах. Калька часто используется при переводе, акцент делается только на название, что становится проблемной тенденцией. На это обратила внимание и директор Института языкознания им. Ахмета Байтур­сынулы Анар Фазылжанова в одном из интервью. Калькой злоупотребляют средства массовой информации, откуда она интегрируется в интеллектуальное общество. Что еще опаснее – попадает в школьные учебники.

В связи с этим вспоминается рек­лама напитка «Горилла» на одной из актюбинских улиц, где применено словосочетание «Дайте шума». Машинный перевод «Шу көтерейік» призывает буквально поднять шум, обретая в казахском варианте другое значение: устроить беспорядок, пойти наперекор.

В связи с этим прозвучал совет использовать при необходимости информационно-справочную систему Qazcorpus.kz, разработанную Институтом языкознания им. Ахмета Байтурсынулы.

– Здесь найдете языковой «паспорт» нужного слова, получите исчерпываю­щую информацию об источнике контекста, в котором употреблено слово. Система представляет собой обширную интеллектуальную электронную базу казахских текстов с внутренним корпусом из 40 миллионов слов по десяти основным направлениям. Смарт-проект одинаково удобен для исследователей языка, студентов и школьников, специалистов всех отраслей, широкой публики, интересующейся казахским языком. Если мы уважаем государственный язык, то должны относиться к нему серьезно, осознанно применять его, – подчерк­нул Нурдаулет Алдашев.

Также он советует не торопиться с написанием рекламы, наименований учреждений, магазинов и организаций на латинице. Лучше обратить внимание на грамотное применение казахского языка на кириллице, показывая хороший пример подрастающему поколению.