Визуальной информации на улицах Актобе требуется серьезный переводчик
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Жанат Сисекенова
Рекламные билборды и другая визуальная информация на городских улицах пестрят текстами на разных языках. В этом пространстве преобладают казахские, русские и английские тексты, но также можно встретить и информацию на азербайджанском, армянском и других языках. Зачастую мы сталкиваемся и со смешанными вариантами, замечает кандидат филологических наук Нурдаулет Алдашев. Он возглавляет филиал международного общества «Қазақ тілі» в городе Актобе.