История старейших учебных заведений Акмолинской области содержит любопытные страницы. Одно из них ныне носит название ГККП «Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма» в городе Щучинс­ке и связано с именем государственного и общественного деятеля Смагула Садвокасова.

Мирное строительство в Северном Казахстане после завершения Гражданской войны ознаменовалось созданием сети учебных заведений. Забота о подрастающем поколении была искренней. Первые руководители наркомата просвещения Казахской республики Ахмет Байтурсынулы, Нугман Залиев, Ильяс Темирбеков, Смагул Садвокасов хорошо понимали значение современных знаний для аульных подростков. Разумеется, на строительство новых учебных заведений у государства тогда не хватало средств, и техникумы открывались на базе старых школ, действовавших до революции. Примерно такая картина наблюдалась и в Акмолинской губернии.

Смагул Садвокасов, будучи наркомом просвещения (1925–1927), особое внимание уделял вопросам образования казахской молодежи. В частности, он делал особый акцент на среднем и профессионально-техническом обучении. Он интересовался мировым опытом и предлагал ориентироваться на Китай и Японию. Там молодежь получала среднее профессионально-техническое образование у себя дома, а высшее – за границей.

В крупных губерниях с середины 1920-х годов стали создавать центры профессио­нального обучения. Так, в 1924-м постановлением СНК КазССР Боровская низшая лесная школа была реорганизована в Боровской лесной техникум.

Вообще, история Боровской лесной школы начинается с 1898 года, когда из Омска в урочище Боровое перевели Низшую лесную школу. А затем, как было отмечено, на ее базе стал действовать Лесной техникум. Сюда приезжали учиться юноши из Акмолинской, Семипалатинской и других губерний. Об этом свидетельствуют документы из архивов нынешних Северо-Казах­станской и Акмолинской областей. Под рядом справок и направлений на учебу в Лесной техникум стоит подпись Абикея Сатпаева, который в 1920-е годы был председателем Семипалатинского губернского отдела народного образования (ГубОНО) и директором педтехникума.

В документах Казахского наркомата просвещения в середине 1920-х годов учебное заведение было записано как Казахский лестехникум, а про его расположение указывалось – «курорт Боровое». Нарком Садвокасов с гордостью подчеркивал в своих выступлениях: «Мы имеем десятки техникумов, где казахская молодежь готовится стать работниками по различным специальностям, начиная от педагога-мугалима и заканчивая агрономом, ветврачом, землеустроителем...» Речи, статьи, книги Садвокасова преимущественно были нацелены на молодежное восприятие, не случайно его книга называлась «Жастарға жаңа жол» («Новый путь для молодежи»). В ней автор советовал, куда направить энергию молодых, чему учиться, где приложить свои знания и навыки.

Первым директором Боровского лесного техникума был назначен этнический чех Евгений Седлак, который проработал в учебном заведении долгие годы и занимался научными исследованиями по линии создания дендропарков. В числе первых преподавателей техникума называют и Габита Мусрепова, впоследствии ставшего классиком казахской прозы.

Боровской лесной техникум размещался в районе станции Щучинской в Боровом и по административно-территориальному делению того периода был подотчетен Акмолинскому ГубОНО, который располагался в Петропавловске. Заведующими Акмолинского ГубОНО в 1920-е работали грамотные и ответственные лица: Х. Болганбаев, И. Темирбеков, А. Сейдалин и другие. В 1924 году, когда открылся Казахский лесной техникум в Боровом, на должности заведующего Акмолинского ГубОНО работал Хайретдин Болганбаев, деятель «Алаш», соратник А. Букейхана, М. Дулатова, близкий друг поэта Магжана Жумабаева.

С Акмолинским губернским отделом народного образования поддерживал тес­ные связи выше упомянутый известный педагог, специалист по русскому языку и литературе, естествознанию, первый директор Семипалатинской семинарии и Семипалатинского педтехникума Абикей Сатпаев (1881–1938). Часть документов о работе техникума – отчеты, заявления студентов, сведения об их успеваемости, переписка с наркомпросом – до сих пор хранится в Государственном архиве Северо-Казахстанской области.

К сожалению, в годы массовых политических репрессий многие видные педагоги, руководители отделов народного образования и наркомпроса стали жерт­вами гонений, были расстреляны. Их фотографии, личные архивы, рукописи и библиотеки были изъяты и поныне не возвращены потомкам… Потому о том, кто курировал работу Боровского лесного техникума, современные студенты могут и не догадываться.

Для лучшего понимания статуса низших лесных школ, которые функционировали в крае до революции, приведем пример из биографии лидера «Алаш», профессио­нального специалиста по лес­ному делу Алихана Нурмухамедовича Букейхана. Как известно, часть его трудовой био­графии была связана с такой же лесной школой в Омске, где он преподавал в начале своей трудовой карьеры.

Характерно, что преподавателями лес­ных школ были лица с хорошей подготовкой. Так, вначале Алихан Букейхан прошел курс обучения в Омском техническом училище (1886–1890). Затем, после окончания Санкт-Петербургского императорского Лесного института, студентом которого был в 1890–1894 годах, он вернулся в Омск, где устроился помощником лесничего в Омском лесничестве Акмолинской области. Вскоре молодой выпускник Лесного института стал совмещать основную службу с преподаванием в низшей лесной школе Омского лесничества.

Таков путь от низшей лесной школы до Лесного техникума и современного Высшего колледжа лесного хозяйства, экологии и туризма…

История профессиональных учебных заведений в Боровом, в частности, Лесного техникума, напрямую связана с идеями лидеров «Алаш», а также дея­тельностью известного государственного и общественного деятеля, наркома просвещения Казахской республики в 1925–1927 годах, уроженца аула Жаркын (ныне Акжарский район Северо-Казахстанской области) Садвокасова Смагула Садвокасовича.

Благодаря таким людям – с передовыми взглядами, патриотам – в республике в этот непростой период (открытие Боровского лесного техникума состоялось после массового голода 1922–1923 годов) был заложен крепкий фундамент будущего профтехобразования. Уберечь богатство северного края – реликтовые лесные массивы – удалось в том числе и силами профессионально обученных выпускников Лесного техникума. На базе этого учебного заведения (в прошлом году ему исполнилось 100 лет) получили путевку в жизнь сотни ребят и девушек.

Современной молодежи следует помнить о тех, кто закладывал основы проф­техобразования в крае. Пример Лесного техникума в Боровом в этом плане весьма показателен. Увековечение памяти о креа­тивной, талантливой личности Смагуле Садвокасове, в том числе его деятельности в Акмолинской области, в год его 125-летия – долг каждого граж­данина.