Включение в реестр новых имен, по которым начнут проверки, рассмотрели в правительстве

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает Kazpravda.kz.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках заседания обсудили вопросы включения в соответствующий реестр новых лиц, по которым начнут проверки.

По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов.

Кроме того, будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.

Премьер-министр подчеркнул, что решение главы государства о возврате незаконно приобретенных активов – это продолжение процесса построения «Справедливого Казахстана». Так, за 2 года в страну возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге.

На сегодня в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект – за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 млрд тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 трлн тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 трлн тенге.

- Наша общая задача – обеспечить возврат незаконно выведенных активов и использовать их на благо общества и государства, — подчеркнул Алихан Смаилов.

По итогам обсуждения премьер-министр дал госорганам необходимые поручения, добавили в пресс-службе.