Владельца АГЗС наказали после жалоб автовладельцев в Акмолинской области

Транспорт,Авто
Дана Аменова
специальный корреспондент

Одна из установок для заправки автомобилей сжиженным газом эксплуатировалась с грубыми нарушениями.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Акмолинской области МТИ РК привлек к административной ответственности газозаправочную станцию ТОО «QazGaz Corporation», сообщает Kazpravda.kz

Поводом для внепланового визита государственных инспекторов послужили официальные обращения граждан, усомнившихся в точности объемов отпускаемого автомобильного топлива.

В ходе проверки было установлено, что одна из установок для заправки автомобилей сжиженным газом эксплуатировалась с грубыми нарушениями.

В частности, указанное оборудование отсутствовало в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК и применялось без прохождения обязательной метрологической поверки. Данный факт является прямым нарушением требований Закона РК «Об обеспечении единства измерений», что ставит под обоснованное сомнение точность отпускаемого потребителям объема топлива.

«По факту выявленного правонарушения в отношении ТОО «QazGaz Corporation» приняты меры административного воздействия. В соответствии со статьёй 419 Кодекса РК об административных правонарушениях наложен административный штраф в размере 497 375 тенге в сокращённом порядке. Кроме того, выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений с установлением запрета на эксплуатацию установки, не прошедшей метрологическую поверку. На сегодня предписание исполнено в полном объёме, предприятие провело необходимые метрологические процедуры и оборудование официально допущено к эксплуатации»,  сказано в публикации.

В Комитете технического регулирования и метрологии Минторговли напомнили, что при выявлении фактов «недолива» или возникновении подозрений в неисправности измерительных приборов (весов, колонок, счетчиков) граждане могут направить официальное обращение в территориальный департамент.

Каждое такое заявление является законным основанием для проведения внеплановой проверки и пресечения нарушений.

