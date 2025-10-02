Один из подозреваемых ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по финансовому мониторингу разыскивает владельцев фиктивных стоматологических клиник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Разыскиваются Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р. Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р. Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р. Они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг.

"Они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению. В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из подозреваемых – Дуйсенов А.Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть.