Владельцы фиктивных стоматологий объявлены в розыск

Закон и Порядок
88

Один из подозреваемых  ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по финансовому мониторингу разыскивает владельцев фиктивных стоматологических клиник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Разыскиваются Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р. Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р. Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р. Они  подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг.

"Они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.  В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из подозреваемых – Дуйсенов А.Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть.

"Вознаграждение и анонимность гарантируются", - добавили в АФМ.

#розыск #ЕНПФ #стоматологии

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Регион делает ставку на туризм
Новые вызовы и новые возможности
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
Меняя подходы к глобальному диалогу
Маленькая империя для больших начинаний
В учеников надо верить!
Объединенные творчеством
Сердце отдаю детям
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Сделать правильный выбор
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Хранитель народной мудрости
Итоги встречи с «Реалом»
Ориентиры для модернизации страны
Будни уникального путепровода
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Кредит на 155 млн тенге оформили на умирающую женщину в Аст…
Ущерб в полмиллиарда тенге нанесли государству нелегальные …
Секретный код в SMS: полицейские предотвратили мошенничеств…
Группу скотокрадов задержали в области Жетісу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]