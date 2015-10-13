Свежий выпуск Вместе двигаться к цели Ерлан КУМИСКАЛИЕВ, общественный деятель, Атырау

В мероприятии приняли участие жители всех регионов нашей Родины. А когда о моем вкладе в жизнь страны было сказано в подробностях всему залу, так же как и о вкладе мамы Геннадия Головкина, космонавта Айдына Аимбетова, я почувствовал счастье. Счастье за тех, кому я служу – а это наши особенные дети, которые занимаются в центре «Атырау. Маленькая страна». За 2,5 года там прошли реабилитацию более 130 ребятишек.

Сегодня мы оказываем консультационную помощь родителям особенных детей в разных городах Казахстана. Важным результатом упорной работы стало то, что многие детки смогли пойти в обычные садики или школы, так как их состояние улучшилось. Их улыбки вдохновляют нас и вселяют чувство уверенности, что мы занимаемся нужным делом. В этом смысл единства казахстанцев – не просто быть участливыми наблюдателями, а вносить посильный вклад в изменение жизни к лучшему.



