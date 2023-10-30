Вместе против рака

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Кадиша Ныгмет

В рамках Глобальной конференции по ПМСП в Астане стартовал IX Съезд онкологов и радиологов Казахстана.

В работе съезда, организованного Ассоциацией онкологов Казахстана и Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии при поддержке Минис­терства здравоохранения РК, принимают участие более 2 000 специалистов из 20 стран.

На пленарном заседании с приветственной речью выступила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, которая отметила системные меры, принимаемые Правительством Казахстана по совершенствованию деятельности в сфере оказания онкологической помощи. Так, по поручению Президента страны разработан и утвержден Комплексный план по борьбе с онкологичес­кими заболеваниями на 2023–2027 годы. Его успешная реализация даст возможность в ближайшие пять лет увеличить раннюю диагностику онкологических заболеваний, среднюю продолжительность жизни казахстанцев, что в целом позволит системе здравоохранения выйти на более качественный уровень развития, обеспечив широкую дос­тупность современной специализированной помощи в регионах.

Онкологические заболевания в стране, как и во всем мире, являются социально значимым и одним из приоритетных направлений медицины, так как их лечение оказывает существенное бремя на экономическое и социальное развитие государства, отметил председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов. По его словам, на протяжении последних лет Правительство, Министерство здравоохранения и онкологи Казахстана ведут многогранную и крайне востребованную работу по продвижению международной исследовательской кооперации, обмену передовым опытом в области диагностики и лечения онкозаболеваний, подготовке кадров – с учетом самых современных требований и методик.

За последние 20 лет в организации и оказании онкологической помощи в стране произошли существенные изменения. Так, заболеваемость увеличилась на 25%, а смерт­ность от рака снизилась до 33%. В Казахстане успешно внедрены уникальные реконструктивно-пластические оперативные вмешательства, используются современные таргетные и иммуноонкологические препараты.

По мнению заместителя директора Международного агентства по исследованию рака Шуза Иоахима (Франция), казахстанские онкологи всегда открыты для сотрудничества с зарубежными коллегами, обмена опытом и знаниями, последними научными достижениями. Вице-президент по международным делам Американского общества клинической онкологии Даг Пайл выразил признательность Ассоциации онкологов Казахстана за расширение возможности международного сотрудничества всей Центральной Азии с целью воплощения важных достижений современной мировой онкологии.

#Астана #онкология #конференция #ПМСП

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