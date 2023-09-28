Вместо поддержки – преграды

В ходе анализа коррупционных рисков в сфере сельского хозяйства было установлено, что выплаты субсидий областное ведомство проводило не в порядке очередности, а «избирательным» методом. Кроме того, массово нарушались сроки рассмотрения заявок. В требуемом объеме работу провели лишь пос­ле вмешательства Антикоррупционной службы: было одобрено 782 заявки предпринимателей, общая сумма субсидирования составила 1 млрд 600 млн тенге.

Помимо системных, устранены и частные нарушения прав сельхозтоваропроизводителей. Так, один из предпринимателей региона, закупив необходимую для работы сельскохозяйственную технику, подал заявку на инвестиционное субсидирование: государством предусмотрена такая мера поддержки. Однако в управлении сельского хозяйства в выдаче субсидий ему отказали, и не раз, ссылаясь на неполный пакет предоставленных документов. Чтобы доказать свою правоту, предприниматель обратился в Антикор, который и установил, что в информационную систему был прикреплен весь перечень необходимых документов. В итоге положенные субсидии за сельхозтехнику ему предоставили.

С начала года в рамках программы «Бизнеске жол» были защищены права более 9 тыс. предпринимателей региона.