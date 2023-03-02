Внимание всем!

Традиционно весь мир 1 марта отмечает День гражданской обороны. Цель праздника, который был приурочен к созданию Международной организации гражданской обороны, – привлечь внимание общественнос­ти к вопросам безопасности. Казахстан с 1996 года является полноправным членом данной организации и принимает активное участие в реализации основных направлений ее дея­тельности. В 1997-м принят Закон «О присоединении Казахстана к Уставу Международной организации гражданской обороны».

Министерством по чрезвычайным ситуациям РК утвержден план, который включает в себя различные мероприятия, обеспечивающие максимальный охват населения в течение ближайшего месяца. Повсеместно в регионах будут проведены дни открытых дверей, семинары, викторины, конкурсы, учения и тренировки с различными категориями населения, в том числе на объектах образования.

В этом году Международный день гражданской обороны проходит под девизом «Роль информационных технологий в оценке рисков».

– В условиях стремительного развития науки и техники актуальность использования информационных технологий в оценке рисков как на этапе раннего предупреждения, так и в ходе реагирования сложно переоценить, – отметил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета гражданской обороны МЧС РК полковник Бауыр­жан Сыздыков.

Сегодня казахстанские ученые проводят научно-технические инновационные исследования, изыскивают, разрабатывают и внедряют различные инструменты для достоверной оценки риска. В структуре МЧС функ­ционирует Центр управления в кризисных ситуациях, оснащенный новейшими образцами компьютерной техники, где осуществляются сбор, обработка и анализ больших объемов информации о текущей обстановке в стране с последующей разработкой нескольких альтернативных предложений для принятия решений.

Существующее мобильное приложение Darmen позволяет населению оперативно получать уведомления о закрытии и открытии трасс, отмене занятий в учебных заведениях, штормовых предупреждениях и другие. Там же можно ознакомиться с правилами безопасного поведения в виде понятных памяток и инструкций.

Как отметили в МЧС, имеются дальнейшие планы по расширению возможностей данного приложения. В частности, планируется подключить к системе раннего оповещения информацию о землетрясениях и мониторинге состояния моренных озер и схода селей. В случае появления масштабных угроз в Darmen напрямую с датчиков, установленных вокруг Алматы, будут оперативно отправляться уведомления для населения.

Системы оповещения имеют немаловажное значение, по­этому необ­ходимо знать алгоритм дейст­вий при получении сигналов.

– Проведенный опрос показал, что не все знают, как действовать при получении сигнала оповещения «Внимание всем!». Если вы услышали звук сирен, вам необходимо включить местное телевидение и радио, прослушать официальную информацию местных органов управления об угрозе или возникновении ЧС и действовать согласно рекомендациям, – разъяс­нил председатель Комитета гражданской обороны МЧС РК.

В целях информирования населения используются и другие платформы мобильных приложений, например, 2ГИС, где размещена актуальная информация о сборно-эвакуационных пунктах, разрешенные и запрещенные места для купания граждан.

Во всех регионах в рамках праздника прошли тематические выставки, в том числе были продемонстрированы различные приспособления, изготовленные из подручных материалов: например, ватно-марлевые повязки на случай возникновения аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ.