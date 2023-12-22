Внучка на вопрос, как зовут воспитательницу, ответила: «Қайырлы күн, балалар!»
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Любовь Доброта
Причем выпалила на одном дыхании, без акцента и четко выговаривая каждый звук. Слыша каждое утро приветствие воспитателя на незнакомом казахском языке, ребенок решил, что это ее имя-отчество. За три месяца посещения детского сада, а это была казахская группа, поскольку рядом с домом не было другой, малышка узнала несколько десятков слов, которые она выучила естественным образом, не прикладывая к этому абсолютно никаких усилий.