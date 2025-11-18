фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Выступая на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев в первую очередь выразил благодарность Президенту ­Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за традиционно радушный прием и высокий уровень организации саммита.

Глава государства также поприветствовал Президента Азербайджана ­Ильхама Алиева и назвал историческим решение о присоединении этой страны к формату в качестве полноправного участника. Президент выразил уверенность, что Баку в новом статусе внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что консультативные встречи глав государств доказали свою эффективность.

– Центральная Азия сейчас проходит период масштабной трансформации. Можно с уверенностью сказать, что время закрытых границ и изоляции осталось позади. Достигнутая общими усилиями внутренняя сплоченность региона открывает перед нашими странами широкие горизонты развития и международного сотрудничества. Важная роль региона в глобальных процессах признается ведущими государствами мира. На этом фоне растет интерес к формату «Центральная Азия плюс».

Текущий год показателен в этом плане, учитывая прошедшие саммиты с основными зарубежными партнерами. На мой взгляд, главные задачи такого партнерства заключаются в укреп­лении стабильности в регионе и создании условий для устойчивого прогресса, обеспечения благополучия и достатка наших стран и народов. Наша цель – укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил существенные успехи в укреплении экономической базы регионального взаимодействия.

– Растет число совместных предприятий, реализуются крупные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, агропромышленности и других секторах. Последовательно снимаются торговые барьеры, открываются новые пропускные пункты, расширяется авто- и железнодорожное сообщение. В итоге объем внутрирегиональной торговли в прошлом году достиг 11,5 миллиарда долларов. Думаю, что мы будем всесторонне поддерживать эту положительную динамику, чтобы в перспективе довести данный показатель до 20 миллиардов долларов, – считает он.

Глава государства призвал к запуску прорывных проектов в перспективных сферах. Казах­стан готов к взаимовыгодной работе, в том числе через создание совместных предприятий по глубокой переработке зерна, масличных и мясомолочных продуктов, развитию животноводства и органического рас­тениеводства. Также имеются перспективы в строительстве современных хранилищ, логис­тических центров и производстве готовой пищевой продукции для внутренних потребностей и экспорта.

По мнению Президента, в условиях происходящих изменений на мировой арене страны Центральной Азии обладают уникальным шансом превратить регион в ключевой транзитный узел Евразии. При этом, как убеж­ден Глава государства, только согласованные действия позволят максимально раскрыть потенциал региона.

– Чтобы избежать дублирования проверок, избыточных бюрократических процедур при прохождении границ, считаем целесообразным рассмотреть вопрос внедрения Единой системы электронного сопровождения грузов. Для дальнейшего укрепления потенциала региона предлагаем начать совместную разработку Комплексной стратегии развития транспортной сис­темы Центральной Азии. Широкие возможности предоставляют активно формирующиеся сети приграничных промышленных хабов. В рамках их дальнейшего развития нам нужно сосредоточиться на запуске высокотехнологичных проектов, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание участников встречи на перспективы взаимодействия в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.

– Наши государства обладают значительными, но пока недос­таточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединить усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений. Казахстан предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на широких возможностях, которые открывает внедрение технологий искусственного интеллекта. Он рассказал о том, что делает Казахстан в этом направлении, и о совместной работе с узбекскими коллегами.

– Для дальнейшего развития партнерства в сфере искусственного интеллекта важно разработать единые стандарты использования этой технологии. Предлагаем начать разработку Декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии. Документ позволит обеспечить прозрачность, доверие и безопасность при обмене данными в рамках совместных цифровых проектов и станет гарантией защиты прав всех участников, – добавил он.

По словам Президента, вопрос водной безопасности становится все более актуальным для региона.

– За последние пять лет наши страны обновили свои водные политики. Учитывая трансграничный характер водной пробле­матики, полагаю важным гармонизировать наши водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения. В перспективе можно подумать и о принятии в соответствии с меж­дународными стандартами Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Такой документ позволит установить единые принципы работы в этой сфере и избежать возможных разногласий. Подходящей площадкой для обсуждения этих предложений станет заседание глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, которое пройдет в следующем году в Астане в апреле одновременно с Регио­нальным экологическим саммитом. Рассчитываем на ваше активное участие, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что упрочение культурно-гуманитарных связей остается ключевым приоритетом региона. Он поздравил главу Узбекистана с успешным проведением Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде. Президент подчеркнул важность сохранения общей историко-культурной идентичности, популяризации этнических видов ремесел и проведения регулярных совместных мероприятий. Хорошие перспективы сотрудничества имеются в сфере кинематографии и продвижения наследия Великого шелкового пути через создание современных туристических клас­теров и использование новых технологий.

– Полагаю, настало время активизировать совместные усилия в этой сфере и более эффективно координировать туристическую политику. Ранее высказывались предложения по развитию совместных туристических маршрутов по всему региону. Мы поддерживаем такие инициативы. Кроме того, предлагаем принять действенные меры по продвижению единого туристического бренда Центральной Азии. Правовой основой для наращивания сотрудничества может стать Соглашение о сотрудничестве в области туризма и создание единого туристического пространства стран Центральной Азии, – сказал Президент.

Глава государства также поддержал инициативу Шавката Мирзиёева по превращению Центра исламской цивилизации в Ташкенте в общую площадку для проведения научно-исследовательских работ.

Как было отмечено далее, в условиях глобальной геополитической турбулентности особую значимость приобретают меры по укреплению региональной стабильности и безопасности. Касым-Жомарт Токаев приветствовал заключение договоров о государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, а также о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, назвав их важными шагами в этом направлении. Он также подчеркнул значение недавно подписанного Таджикистаном Договора о дружбе в XXI веке.

По мнению Президента Казах­стана, регион по-прежнему сталкивается с вызовами терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика и транснациональной преступности, и для их преодоления необходим согласованный подход. Как он полагает, ключевая работа в этой сфере должна вестись на уровне секретарей советов безопасности стран региона.

В завершение Президент остановился на вопросах дальнейшего совершенствования формата консультативных встреч.

– С момента учреждения Совета национальных координаторов данная площадка демонстрирует высокую эффективность. Полагаю, пришло время усилить его роль функцией разработки стратегических векторов развития региона, не ограничиваясь мониторингом исполнения договоренностей. Хотел бы выразить свою поддержку предложениям, которые были высказаны Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым относительно укрепления институциональных основ нашего формата. Полагаю, что в рабочем порядке мы мог­ли бы эти вопросы обсудить и выйти на утверждение соответствующих предложений. Предлагаю рассмотреть возможность включения Центральноазиатского экспертного форума в систему регионального взаимодействия с его трансформацией в ключевую платформу для осуществления исследований и формирования единых подходов, – подытожил Глава государства.

На саммите выступили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также прозвучало видеообращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии президентами подписаны следующие документы: Совместное заявление; Обращение к государствам – членам ООН по кандидатуре Кыргызской Рес­публики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 годов; Решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Совместным заявлением глав государств были также одобрены: Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии; Каталог рисков безопасности ЦА и меры по их предупреждению на 2026–2028 годы, сообщила пресс-служба Президента.

...В рамках VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте прошел ряд ивентов, в которых приняли участие лидеры стран региона.

Так, для глав государств шести стран была организована экскурсия в Центр исламской цивилизации. Как рассказали президентам, основной целью структуры является сохранение, глубокое изучение и популяризация богатого культурного и духовного наследия Узбекистана как неотъемлемой части мировой исламской цивилизации. Главным экспонатом является Коран Османа, вокруг которого разместят еще 114 древних книг – по числу сур Корана.

Кроме того, накануне саммита Касым-Жомарт Токаев вместе с лидерами стран Центральной Азии и Азербайджана принял участие в церемонии вручения Международной премии «Наследие будущего».

Учрежденная в 2025 году Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым премия присуждается деятелям культуры, внесшим значительный вклад в возрождение традиций, развитие искусства, а также популяризацию национального духовного наследия.

Лауреатом Международной премии «Наследие будущего» от Казахстана стал Еркебулан Дайыров в номинации «Театр и кино».