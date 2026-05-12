Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль

Сегодня на Лазурном берегу Франции начинает работу 79-й Каннский международный кинофестиваль (12-23 мая) - крупнейший кинофорум Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Если не считать бурно развлекательного, почти фривольного старта (фильм французского комедиографа Пьера Сальвадори "Электрическая Венера"), в этом году он целиком отдан авторскому артхаусному кино с заметным акцентом на кино Азии, и в его программах практически не участвуют большие голливудские студии. Художественный руководитель фестиваля Тьерри Фремо объясняет это ситуацией в Голливуде, сильно пострадавшем сначала от ковидных ограничений, а затем от пожаров в Лос-Анджелесе, социальных волнений и забастовок представителей таких ключевых профессий, как кинодраматурги и актеры.

Американское кино представлено в основном конкурсе мюзиклом Айры Сакса "Человек, которого я люблю", в программе "Особый взгляд" картинами Джейн Шенбрун "Подростковый секс и смерть в лагере Миазма" и драмой Джордана Ферстмана "Клубный подросток", вне конкурса фильмом Энди Гарсиа "Бриллиант"; в афише специальных показов значится документальная картина о легендарном фотомастере "Аведон" Рона Ховарда.

"Азиатский" уклон программы обусловлен тем, что в председатели главного жюри впервые в практике фестиваля приглашен режиссер из Южной Кореи - Пак Чхан Ук. Его мировая слава началась в Каннах, когда фильм "Олдбой" в 2004 году получил Гран-при жюри, затем последовали каннские призы за "Жажду", "Служанку" и "Решение уйти". Теперь ему предстоит решать судьбу 21 конкурсного фильма. Среди них новые работы Педро Альмодовара ("Горькое Рождество"), Асгара Фархади ("Параллельные истории"), Хирокадзу Корээда ("Барашек в коробке"), Рюсукэ Хамагути (Внезапно"), Кристиана Мунджиу ("Фьорд"), Ласло Немеша ("Мулен"); здесь также снимавшийся 10 лет фильм корейского мастера хорроров На Хон-джина "Надежда" с Майклом Фассбендером и Алисией Викандер в главных ролях.

Одним из сильных претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" считают историческую драму Павела Павликовского "Отчизна" - байопик о Томасе Манне. Действие разворачивается в 1949 году. Писатель впервые после окончания Второй мировой войны возвращается из эмиграции в разделенную Германию и путешествует по руинам родной страны от Франкфурта (американская зона) до советского Веймара.

После всемирного триумфа предыдущей картины Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" (премии в Каннах и "Оскар") с особым интересом ждешь его новую работу - трехчасовую драму "Внезапно". Это его первый фильм, снятый за пределами Азии на французском языке. Сценарий вдохновлен книгой писем "Ты и я - болезнь внезапно обостряется", где философ Макико Мияно и антрополог Махо Исоно обсуждали опыт борьбы с раком. Хозяйка дома престарелых круто меняет свои представления о жизни после встречи с тяжело больной женщиной - театральным режиссером. Картина тоже считается верным кандидатом на "Золото". В интернациональном кастинге французская звезда Вирджини Эфира и японская актриса Тао Окамото.

В Канны возвращается Андрей Звягинцев с новым фильмом - шестым в его карьере; он долго восстанавливался после ковида и его последствий. Его конкурсный "Минотавр" - семейная драма, вписанная в контекст современной России. Герой, в прошлом успешный менеджер, сталкивается с кризисом в бизнесе и в семейной жизни.

Из внеконкурсных премьер с особым интересом ожидают новый фильм профессионального возмутителя спокойствия Николаса Виндинга Рефна "Ее личный ад" - он сам этот проект называет смесью "блеска, секса и насилия". Действие разворачивается в футуристическом Токио, где группа актрис готовится к съемкам провокационного фильма, а в городе орудует серийный убийца по кличке "Кожаный человек". Пресса сравнивает атмосферу фильма с "Мглой" Стивена Кинга, но в "неоновой эстетике".

В программе "Полуночные показы" выделяется "Полный Фил" - абсурдистская комедия от французского сюрреалиста Квентина Дюпьё с Кристен Стюарт и Вуди Харрельсоном. Режиссер описывает картину как эмоциональную историю о сложных отношениях отца с дочерью, которая, как всегда у Дюпьё, неизбежно скатывается в абсурд и фантазмы. В этой же секции торжественным ревом моторов будет отмечен 25-летний юбилей высокооктанового триллера Роба Коэна "Форсаж" о головокружительных автогонках, который потом стал самой успешной франшизой студии Universal.

Важным событием для меломанов может оказаться документальная картина Стивена Содерберга "Джон Леннон: Последнее интервью". Любопытен режиссерский дебют Джона Траволты "Пропеллер: Ночной рейс в один конец" в программе "Каннские премьеры". Оказалось, что Траволта не только певец, но и профессиональный пилот: летать начал с 15 лет, а теперь имеет сертификаты на управление самолетами Boeing 707, 737 и 747, Bombardier Global Express, он был первым частным пилотом, управлявшим Airbus A380. Эта страсть привела его к написанию книги, которую он экранизировал как ностальгический полет из детства в "золотой век" авиации.

Из особых событий фестиваля - награждение почетными "Золотыми пальмами" актрисы и певицы Барбры Стрейзанд, для которой эта поездка на Лазурный берег будет первым официальным визитом, и сэра Питера Джексона, зачинателя саги "Властелин колец", совершившего в зрелищном кино персональную революцию.

Одна из самых интересных секций "Каннская классика" позволяет заново открыть для себя шедевры давних лет: цифровая реставрация дала им новую жизнь, сделав видимыми достоинства, ранее скрытые несовершенной техникой съемки.

Большинство из старых, но нестареющих фильмов будут показаны в разрешении 4К со звуком Dolby Atmos. В программе 22 полнометражных фильма, среди них "Человек из железа" Анджея Вайды, серия созданных в советское время лент Артавазда Пелешяна, "Чочара" Витторио де Сика, ленты Кена Рассела, Жана Деланнуа, Лукино Висконти, Роджера Кормана, Акиры Куросавы, Орсона Уэллса...

Имена новых лауреатов станут известны на церемонии закрытия 23 мая; она будет транслироваться на сайте фестиваля.