Свежий выпуск
​Во имя мира
Рустам Алмазов

Выступая перед горожанами, аким мегаполиса Бауыржан Байбек подчеркнул, что 9 мая навсегда останется Днем Великой Победы, гордости и искреннего уважения за исторический под­виг фронтовиков и тружеников тыла. В этот священный день все склоняют головы перед героизмом воинов-освободителей.

– Нет, наверное, ни одной семьи, которой не коснулась бы эта война. Казахстан с первых ее дней стал основной житницей и арсеналом фронта. На территории нашей республики были сформированы 12 стрелковых, 7 кавалерийских дивизий, 7 бригад, 50 полков. Четыре казах­станца стали дважды Героями Советского Союза, 528 – Героями Советского Союза и 110 тысяч награждены орденами Славы. Мы всегда будем гордиться их мужеством и помнить подвиги наших героев – Бауыржана Момышулы, Талгата Бегельдинова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Сергея Луганского, Леонида Беда, а также всех ветеранов, победивших в Великой Отечественной войне. Их имена можно перечислять бесконечно, – сказал Бауыржан Байбек.

Великая Победа ковалась ценой неимоверных усилий каждого казахстанца. Труженики тыла, а это женщины, старики и дети, для обеспечения фронта вооружением, продовольствием и амуницией работали не покладая рук днем и ночью. В стране выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% металлического висмута, 9 из 10 пуль были отлиты в Казахстане. На нужды фронта казахстанцы собрали 1,5 тыс. вагонов с одеждой и продуктами, было отправлено 6 млн тонн зерна и 700 тыс. тонн мяса.

– Ценою неимоверных усилий и жертв ветераны и труженики тыла подарили нам мирное небо над головой. Продемонстрировали немеркнущий в истории пример настоящего патриотизма, огромного мужества и беззаветного героизма во имя мира и жизни на земле. Елбасы сказал, что «наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как их подвиг». И наш священный долг оказывать им уважение и почет, поддержку и заботу. История не подвластна времени, и подвиги героев не имеют срока давности. Мы все в неоплатном долгу перед ними, – подчеркнул Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что в текущем году в Алматы общий объем единовременных выплат для 4 324 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним, составил 540 млн тенге. Фронтовики обеспечиваются жильем и другими мерами социальной поддержки в виде санаторно-курортного лечения, льготных лекарств. Город совместно со спонсорами помогает в ремонте жилья, оплате коммунальных услуг, бесплатном проезде в общественном транспорте. Для ветеранов свои двери открыл первый в стране Центр долголетия.

...После прохождения роты почетного караула и возложения цветов к Мемориалу Славы свою программу представил Государственный духовой оркестр РК, начала работать полевая кухня. На территории парка были выставлены ретроавтомобили и установлены тематические малые архитектурные формы.

По улицам города прошло ставшее традиционным шествие «Мәңгілік даңқ – Бессмерт­ный полк». Вечером на площади «Астана» состоялся концерт «Тағзым!» с участием эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы и звезд казах­станской эстрады. Он завершился праздничным салютом. 

Популярное

Все
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
"Космический" Алтайский край
Его пламенная страсть
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Мы просто работаем
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Успешный год
Надеемся на повышение в классе
Дюжина уроков
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Ехали медведи на велосипеде…
Каждая семья на счету
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
Блэкаут на НПЗ
Свежий выпуск
Сохранить и преобразить
Свежий выпуск
Каждая семья на счету
Свежий выпуск
Активизировать сотрудничество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]