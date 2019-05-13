Выступая перед горожанами, аким мегаполиса Бауыржан Байбек подчеркнул, что 9 мая навсегда останется Днем Великой Победы, гордости и искреннего уважения за исторический под­виг фронтовиков и тружеников тыла. В этот священный день все склоняют головы перед героизмом воинов-освободителей.

– Нет, наверное, ни одной семьи, которой не коснулась бы эта война. Казахстан с первых ее дней стал основной житницей и арсеналом фронта. На территории нашей республики были сформированы 12 стрелковых, 7 кавалерийских дивизий, 7 бригад, 50 полков. Четыре казах­станца стали дважды Героями Советского Союза, 528 – Героями Советского Союза и 110 тысяч награждены орденами Славы. Мы всегда будем гордиться их мужеством и помнить подвиги наших героев – Бауыржана Момышулы, Талгата Бегельдинова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Сергея Луганского, Леонида Беда, а также всех ветеранов, победивших в Великой Отечественной войне. Их имена можно перечислять бесконечно, – сказал Бауыржан Байбек.

Великая Победа ковалась ценой неимоверных усилий каждого казахстанца. Труженики тыла, а это женщины, старики и дети, для обеспечения фронта вооружением, продовольствием и амуницией работали не покладая рук днем и ночью. В стране выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% металлического висмута, 9 из 10 пуль были отлиты в Казахстане. На нужды фронта казахстанцы собрали 1,5 тыс. вагонов с одеждой и продуктами, было отправлено 6 млн тонн зерна и 700 тыс. тонн мяса.

– Ценою неимоверных усилий и жертв ветераны и труженики тыла подарили нам мирное небо над головой. Продемонстрировали немеркнущий в истории пример настоящего патриотизма, огромного мужества и беззаветного героизма во имя мира и жизни на земле. Елбасы сказал, что «наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как их подвиг». И наш священный долг оказывать им уважение и почет, поддержку и заботу. История не подвластна времени, и подвиги героев не имеют срока давности. Мы все в неоплатном долгу перед ними, – подчеркнул Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что в текущем году в Алматы общий объем единовременных выплат для 4 324 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним, составил 540 млн тенге. Фронтовики обеспечиваются жильем и другими мерами социальной поддержки в виде санаторно-курортного лечения, льготных лекарств. Город совместно со спонсорами помогает в ремонте жилья, оплате коммунальных услуг, бесплатном проезде в общественном транспорте. Для ветеранов свои двери открыл первый в стране Центр долголетия.

...После прохождения роты почетного караула и возложения цветов к Мемориалу Славы свою программу представил Государственный духовой оркестр РК, начала работать полевая кухня. На территории парка были выставлены ретроавтомобили и установлены тематические малые архитектурные формы.

По улицам города прошло ставшее традиционным шествие «Мәңгілік даңқ – Бессмерт­ный полк». Вечером на площади «Астана» состоялся концерт «Тағзым!» с участием эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы и звезд казах­станской эстрады. Он завершился праздничным салютом.