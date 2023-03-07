Во имя народа

В воскресное утро в фойе Музыкального театра юного зрителя было людно. Историки, писатели, журналисты, художники, педагоги собрались, чтобы увидеть документальную ленту этнографа Тунгышбая Мукана, посвященную национальному лидеру Алихану Бокейхану.

Авторский фильм создавался на основе архивных документов. Тунгышбай Мукан проделал большую исследовательскую работу.

– Свой труд посвящаю 105-летию создания автономии Алаш Орда и тому, что год назад одному из районов Караганды было присвоено имя Алихана Бокейхана, – сказал он.

Картина состоит из двух частей.­ В первой зрители совершили путешествие в Актогайский район, малую родину Алихана Бокейхана.

...1932 год. Местность Қар­қаралы. Ақтоғай. Ашаршылық. Исхудавшие руки тянутся к гроздьям рябины. Три деревца, неведомых для этого края, рос­ли на старых могилах. Ягоды кислые. Но это еда. Настоящая. Она дает силы, чуть-чуть. Она дает надежду. В голодомор обессиленные люди нередко из последних сил шли на кладбища.

Кто-то там, в склепах и мавзолеях, оставлял детей, чаще дочерей, надеясь только на чудо. И защиту аруахов. Спасти всех детей было не под силу, поэтому спасали мальчиков, продолжателей рода. А девочек оставляли на кладбищах. Кто-то просто шел или полз туда, где похоронены предки, чтобы последний вздох был сделан там.

В Актогайском районе Карагандинской области есть кладбище Талды бейіт. Там похоронены родители, предки лидера «Алаш». Рябину, три дерева, в 1905 году посадил сам Алихан Бокейхан. У него, заметим, был диплом специалиста по лесному хозяйству. Конечно, тогда он не знал, что плоды этих деревьев станут для людей спасительными.

Сейчас из трех деревьев осталось одно. А кладбище огорожено. Установлены таблички, и это место считается сакральным. Со всего Казахстана съезжаются сюда паломники, чтобы почтить память людей, давших казахскому народу великую, без преувеличения, личность.

«Пока буду жить, буду служить казахскому народу. Мне ничего не надо, только два с половиной метра родной земли после смерти», – так говорил сам Алихан Бокейхан.

Но по злой иронии судьбы ему было не суждено упокоиться на родной земле. На протяжении жизни его не раз бросали в тюрьму, заключали под домашний арест, в последний раз забрали в июле 1937 года. Обвиняли, как и других представителей казахской интеллигенции, в национализме и антисоветской деятельности, связи с руководителями антисоветского пантюркистского центра.

Алихан Бокейхан был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Власти так торопились, что за один день было сделано все: приговор приведен в исполнение, тело сожжено, прах захоронен в печально знаменитой яме № 1 на Донском кладбище.

Через много лет ученый из Казах­стана Нурлан Даулеткулов, специально приехав в Москву, находит место погребения. В следующий раз он привозит из Казахстана табличку, на которой указаны имена Алихана Бокейхана и Ныгмета Нурмакова, чей прах тоже покоится в этом мес­те, и написаны строки Касыма Аманжолова:

Ей, тәкаппар дүние!

Маған да бір қарашы.

Танисың ба сен мені?

Мен қазақтың баласы!

Вторая часть фильма рассказывает о самых важных мероприятиях, посвященных памяти Алихана Бокейхана, начиная с 1992-го по день сегодняшний. Есть, в частности, ценные кадры первой научно-практической конференции на родной земле Алихана, в Актогайском районе, прошедшей в первый год независимости.

Историческими можно назвать кадры, на которых внук героя, ученый Евгений Бокейханов, прибывший из Москвы, благодарит казахский народ:

– Я рос, не зная о своем деде почти­ ничего. Мои родители тщательно скрывали информацию, и это делалось ради безопасности. Время было такое: чтобы выжить, нужно молчать. Возможно, благодаря этому я сегодня стою перед вами. Склоняю голову перед казахским народом, который чтит память моего деда.

В те же годы выпускники местной школы на свои средства установили бюст Алихана Бокейхана. Тогда же были изданы первые книги о лидере «Алаш».

«Не пожалел, что пошел на просмотр фильма. Тунгышбай-аксакал, ваш труд очень благородный и нужный всем!» – написал в соцсетях журналист Бердибек Хабай.

«Сегодня посмотрели познавательный документальный фильм, посвященный Алихану Бокейхану. В прошлом году одному из районов Караганды было присвоено его имя. Однако работа по пропаганде и популяризации жизни и деятельности лидера «Алаш» Алихана Бокейхана среди молодежи все еще ведется мало. Его жизненный путь и труды все еще ждут своих исследователей», – написал на своей странице экс-министр образования РК Асхат Аймагамбетов.

– Получила большое удовольствие от просмотра фильма! Его нужно показывать в школах и университетах, – считает этнограф Турар Саттаркызы.

Продюсером фильма Тунгышбая Мукана выступил его внук – Медеу Абеузар. К слову, это не первый значимый труд этнографа – энциклопедия «Актогайский край» несколько лет назад появилась на свет благодаря его исследованиям.

После просмотра вспоминаются интересные факты, редкие кадры, на которых о важности сохранения и популяризации деятельности лидеров «Алаш» говорят те, кого уже нет среди нас. И это звучит, словно наказ ныне живущим. Фильм получился душевным, искренним, теплым. Его показ был приурочен ко дню рождения Алихана Бокейхана – 5 марта.