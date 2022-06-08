Вода для устойчивого развития

Международная конференция высокого уровня с таким названием состоялась в Душанбе.

В мероприятии, посвященном Международному десятилетию действий, рассчитанному на 2018–2028 годы, принял участие широкий круг представителей государств-членов ООН, международных и региональных организаций, финансовых институтов, НПО и академических кругов. От Казахстана в ней участвовала делегация во главе с первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, данное мероприятие направлено на консолидацию усилий по вопросам политики, партнерства и действий в области водных ресурсов на глобальном, региональном и национальных уровнях.

Основными задачами конференции стали повышение уровня координации сторон, участвующих в управлении водными ресурсами, выработка консолидированных решений для достижения целей устойчивого развития по водным вопросам, эффективное водопользование с учетом взаимосвязи между водными ресурсами, продовольствием, энергетикой и окружаю­щей средой.