В Костанайской области к концу года планируется полностью решить вопрос доступа населения к качественной питьевой воде
В рамках исполнения поручений Президента ведётся масштабная работа по подключению сельских и городских населённых пунктов к системам водоснабжения.
На сегодняшний день водой обеспечены:
99% городского населения,
91,3% сельского населения.
До конца 2025 года оставшиеся 33 села и 2 города — Аркалык и Тобыл — также будут подключены. В результате регион достигнет 100-процентного охвата.
Что будет сделано:
В 20 сёлах (13 тыс. человек) появится централизованное водоснабжение (ЦСВ),
В 13 сёлах (3 тыс. человек) установят пункты раздачи воды (ПРВ),
В 7 населённых пунктах будет организован подвоз воды.
"Обеспечение населения чистой питьевой водой — это не только вопрос инфраструктуры, но и вопрос качества жизни. Мы завершаем работу в оставшихся сёлах и городах, как было поручено Главой государства", — отметили в управлении энергетики и ЖКХ.
В текущем году реализуется 66 проектов водоснабжения и водоотведения:
45 — в сельских населённых пунктах,
21 — в городах.
Общий объём финансирования составляет 22 млрд тенге, в том числе:
6,9 млрд — из Национального фонда,
5,3 млрд — из Стабилизационного государственного фонда,
7,6 млрд — из местного бюджета,
2,1 млрд — из республиканского бюджета.
Дополнительно в июне запланировано выделение ещё 9 млрд тенге на реализацию 14 проектов, из них 13 в сёлах и 1 в городе Тобыл. Соответствующие ходатайства направлены в Министерство индустрии и строительства РК.
Ожидаемый результат:
Вода появится в таких сёлах, как Георгиевка, Михайловка, Восток, Константиновка, Лесное, Свердловка, Первомайское и других. Улучшится водоснабжение в 10 сёлах, где системы требуют обновления. Проблема с привозной водой будет снята в отдалённых населённых пунктах.
Все строительно-монтажные работы идут по графику. К концу 2025 года ожидается полный охват населения Костанайской области качественной питьевой водой.