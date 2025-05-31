Вода в каждый дом: как выполняется поручение Президента в Костанайской области

ЖКХ
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В Костанайской области к концу года планируется полностью решить вопрос доступа населения к качественной питьевой воде

Фото: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Президента ведётся масштабная работа по подключению сельских и городских населённых пунктов к системам водоснабжения.

На сегодняшний день водой обеспечены:

99% городского населения,

91,3% сельского населения.

До конца 2025 года оставшиеся 33 села и 2 города — Аркалык и Тобыл — также будут подключены. В результате регион достигнет 100-процентного охвата.

Что будет сделано:

В 20 сёлах (13 тыс. человек) появится централизованное водоснабжение (ЦСВ),

В 13 сёлах (3 тыс. человек) установят пункты раздачи воды (ПРВ),

В 7 населённых пунктах будет организован подвоз воды.

"Обеспечение населения чистой питьевой водой — это не только вопрос инфраструктуры, но и вопрос качества жизни. Мы завершаем работу в оставшихся сёлах и городах, как было поручено Главой государства", — отметили в управлении энергетики и ЖКХ.

В текущем году реализуется 66 проектов водоснабжения и водоотведения:

45 — в сельских населённых пунктах,

21 — в городах.

Общий объём финансирования составляет 22 млрд тенге, в том числе:

6,9 млрд — из Национального фонда,

5,3 млрд — из Стабилизационного государственного фонда,

7,6 млрд — из местного бюджета,

2,1 млрд — из республиканского бюджета.

Дополнительно в июне запланировано выделение ещё 9 млрд тенге на реализацию 14 проектов, из них 13 в сёлах и 1 в городе Тобыл. Соответствующие ходатайства направлены в Министерство индустрии и строительства РК.

Ожидаемый результат:

Вода появится в таких сёлах, как Георгиевка, Михайловка, Восток, Константиновка, Лесное, Свердловка, Первомайское и других. Улучшится водоснабжение в 10 сёлах, где системы требуют обновления. Проблема с привозной водой будет снята в отдалённых населённых пунктах.

Все строительно-монтажные работы идут по графику. К концу 2025 года ожидается полный охват населения Костанайской области качественной питьевой водой.

 

#президент #поручение #вода #Костанайская область

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