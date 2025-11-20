Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Суд взыскал с водителя более 15 млн тенге за причиненный вред и ущерб нарушением ПДД, сообщает Kazpravda.kz

В июле 2025 года водитель вез пассажиров из Экибастуза в Астану и допустил столкновение с впереди едущим в попутном направлении автомобилем. В результате ДТП пассажир, сидевший на заднем сиденье, получил телесные повреждения - ампутацию правой ноги, черепно-мозговую травму.

Установлено, что водитель управлял автомашиной в утомленном состоянии, ехал с превышающей ограничение скоростью, не учел видимость, не соблюдал дистанцию, перевозил непристегнутых ремнями пассажиров.

Подсудимый вину признал. Потерпевший пассажир просил не лишать его свободы, назначить ограничение свободы.

При назначении наказания осужденному, суд учел положительную характеристику, отсутствие судимости, мнение потерпевшего не лишать свободы, смягчающие обстоятельства - признание вины и раскаяние.

Приговором суда ему назначено ограничение свободы на 1 год, с установлением пробационного контроля, с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год. Взысканы в пользу потерпевшего пассажира компенсации материального ущерба, морального вреда и расходы на оплату услуг представителя в суде на общую сумму более 15 млн тенге. Судебный акт не вступил в законную силу.