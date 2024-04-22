Водителя мопеда задержали в наркотическом опьянении в Актобе

Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Водитель мопеда в Актобе на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым создал аварийную ситуацию. Он двигался на большой скорости по тротуарам и улицам города, создавая угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения. После преследования лихач был задержан. Им оказался 37-летний мужчина.

«Проведенная экспертиза показала, что задержанный находился в наркотическом опьянении. Ранее он был лишен водительских прав за подобное правонарушение. Начато досудебное расследование. Мужчина водворен в ИВС», — детализировали в правоохранитльных органах.

Теперь задержанному грозит пожизненное лишение водительских прав и лишение свободы до пяти лет.