Водителя под действием наркотиков выявили в Павлодаре

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

При проверке документов сотрудники полиции заметили состояние водителя, которое им показалось подозрительным

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Водителя под действием наркотиков остановили на дороге Павлодара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

Так, в Павлодаре по улице Донентаева полицейскими остановлена автомашина марки Lаda. При проверке документов сотрудники полиции заметили состояние водителя, которое им показалось подозрительным.

«Проведенное освидетельствование показало, что горожанин находился в состоянии наркотического опьянения. Машину нарушителя отправили на специальную стоянку, а сам автовладелец теперь предстанет перед судом», – сообщили в ДП Павлодарской области.

Употребление запрещенных веществ может искажать восприятие времени и расстояния, снижает концентрацию и контроль за транспортным средством. Полиция напоминает, что бдительность может спасти человеческие жизни.

 

#полиция #водитель #наркотики #дорога

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