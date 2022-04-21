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«Водный кризис связан с кризисом управления»
Депутат Сената Ахылбек Куришбаев

По прогнозам Всемирного Банка, объем водных ресурсов в Казахстане к 2030 году снизится с 90 до 76 км³ в год. Примерно такой же прогноз делают и казахстанские ученые.

Это означает, что дефицит воды в стране уже через 8 лет составит порядка 12-15 км³ в год, т.е. около 15% . До сих пор, наша экономика не сталкивалась с подобным дисбалансом водных ресурсов и мы еще не ощущали такой дефицит воды.

У нас принято много различных государственных программ (нацпроектов) в разных отраслях экономики. Однако, возникает вопрос: «Хватит ли водных ресурсов для их реализации?»

Как указывают международные эксперты, главной проблемой в Казахстане является несовершенство системы планирования и контроля водных ресурсов. То, что мы делаем, называется не управление водными ресурсами, а управление спросом на воду (управление водопотреблением).

Во-первых, мы до сих пор не владеем точной информацией о запасах водных ресурсов в республике. Государственный водный кадастр должен проводить РГП «Казгидромет», а не частные организации, как сейчас делается. Для этого необходимо перевод мониторинга водного фонда на цифровой формат и технологии дистанционного зондирования. А у нас в большинстве водоемов отсутствуют даже гидрологические посты.

Во-вторых, нужно обновить с учетом современных требований Схему комплексного использования и охраны водных ресурсов Казахстана, что является основой стратегии и тактики рационального использования воды.

В-третьих, необходимо определить реальную себестоимость воды для каждого водного бассейна. Без этого экономное использование водных ресурсов невозможно. То, что сегодня сделано РГП «Казводхоз» – единые на всю республику тарифы на поливную воду – это нонсенс, такой подход противоречит мировой практике!

В-четвертых, коэффициент полезного действия оросительных систем в республике не превышает 0,45-0,55, т.е. почти 50% поливной воды в них теряется. Только на 16% орошаемой пашни используются технологии капельного орошения и дождевальные установки. Иначе говоря, большая часть поливной воды у нас уходит в песок. Поэтому, необходимо менять политику господдержки в орошаемом земледелии. Её должны получать только те, кто внедряет водосберегающие технологии.

В-пятых, в условиях аридизации климата подземные воды являются нашим стратегическим фондом. Прежде всего, необходимо объективно оценить их запасы и качество, разработать детальную карту подземных вод. Такие фундаментальные обследования должны выполняться под строгим контролем государства при участии ученых и специалистов гидрогеологов. А мы эту работу, в большей части, отдали на откуп частным организациям. Планируем, что свыше тысячи сел в стране будут обеспечены качественной питьевой водой за счет локальных систем водоснабжения (путем бурения скважин и установления блок-модулей), но уже сейчас возникают вопросы по достоверности утвержденных там запасов подземных вод. Другая проблема, в стране свыше 2200 бесхозных самоизливающихся скважин, для строительства водозаборов мощностью до 50 м³/сутки сейчас не надо получать разрешение на спецводопользование, т.е. такие скважины могут бурить все, кто может.

Так, мы безвозвратно теряем наш стратегический ресурс - пресную подземную воду.

В-шестых, одной из главных проблем в обеспечении населения качественной питьевой водой является отсутствие специализированных эксплуатирующих организаций. По данным Министерства здравохранения Республики Казахстан 235 централизованных и 483 локальных источников водоснабжения в стране являются бесхозными. У нас есть спрос за строительство объектов водоснабжения, но нет должного спроса за их содержание.

В-седьмых, в отрасли наблюдается катастрофический дефицит кадров. Если говорить прямо, проблему подготовки специалистов для водного хозяйства мы «заболтали», уже многие годы на всех совещаниях, слушаниях поднимаем этот вопрос, но он не решается. Необходимо откровенно признать, сейчас подготовку кадров для водного хозяйства на современном уровне мы своими силами уже не обеспечим. Самым коротким путем решения кадровой проблемы является открытие в Казахстане филиала ведущего в мире университета по водному хозяйству.

И наконец, главное, сейчас в условиях нарастающего дефицита воды многие страны меняют свою политику по управлению водными ресурсами, усиливают государственный контроль в этой сфере. В таких странах выстроена единая государственная вертикаль управления водными ресурсами, организовано специализированное министерство (агентство) водного хозяйства. У нас же вопросом воды занимаются 6 министерств, местные исполнительные органы и АО «Самұрық-Қазына». Не зря международные эксперты считают, что водный кризис в Казахстане является следствием кризиса управления. В целом, мы понимаем, что нельзя увеличивать число госорганов, но водное хозяйство - это тот сектор экономики, где экономить нельзя.

Поэтому, учитывая стратегическую важность этой отрасли назрел вопрос об организации в Казахстане самостоятельного ведомства по интегрированному управлению водными ресурсами и проведению единой государственной политики в области планирования, контроля и рационального использования водного фонда страны.

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