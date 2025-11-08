В Казахстане завершилась масштабная экологическая акция «Чистые водоемы», направленная на сохранение природных ресурсов и улучшение экологического состояния внутренних водоемов страны, передает Kazpravda.kz

Фото: МСХ РК

В ходе мероприятий из водоемов и прибрежных территорий было собрано и утилизировано почти 60 тыс тонн мусора и бесхозных рыболовных сетей.

Акция проведена в рамках реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Ее основная цель — сохранение чистоты водных экосистем, обеспечение устойчивости биоресурсов и повышение экологической культуры населения.

В экологическом мероприятии приняли участие сотрудники департаментов экологии, местных исполнительных органов, студенты, волонтеры и представители общественных организаций.

Согласно утвержденному графику, в акции приняли участие Тобол-Торгайская, Есильская, Нура-Сарысуская, Зайсан-Ертисская, Жайык-Каспийская, Арало-Сырдарьинская, Балхаш-Алакольская и Шу-Таласская межобластные бассейновые инспекции рыбного хозяйства. В общей сложности в акцию было вовлечено свыше 1100 человек, задействовано 170 единиц техники, в том числе 59 единиц водного транспорта.

Было очищено десятки километров береговой линии.

Проведение подобных акций способствует улучшению качества воды, восстановлению естественной флоры и фауны водоемов, а также формированию ответственного отношения граждан к природе.