Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей

Экология
4

В Казахстане завершилась масштабная экологическая акция «Чистые водоемы», направленная на сохранение природных ресурсов и улучшение экологического состояния внутренних водоемов страны, передает Kazpravda.kz

Фото: МСХ РК

В ходе мероприятий из водоемов и прибрежных территорий было собрано и утилизировано почти 60 тыс тонн мусора и бесхозных рыболовных сетей.

Акция проведена в рамках реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Ее основная цель — сохранение чистоты водных экосистем, обеспечение устойчивости биоресурсов и повышение экологической культуры населения.

В экологическом мероприятии приняли участие сотрудники департаментов экологии, местных исполнительных органов, студенты, волонтеры и представители общественных организаций.

Согласно утвержденному графику, в акции приняли участие Тобол-Торгайская, Есильская, Нура-Сарысуская, Зайсан-Ертисская, Жайык-Каспийская, Арало-Сырдарьинская, Балхаш-Алакольская и Шу-Таласская межобластные бассейновые инспекции рыбного хозяйства. В общей сложности в акцию было вовлечено свыше 1100 человек, задействовано 170 единиц техники, в том числе 59 единиц водного транспорта.

Было очищено десятки километров береговой линии.

Проведение подобных акций способствует улучшению качества воды, восстановлению естественной флоры и фауны водоемов, а также формированию ответственного отношения граждан к природе.

#экология #рыба #реки

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
В аэропорту задержан правонарушитель
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Событие, обратившее на себя внимание
Национальные ценности в эпоху ИИ
Чипсы из нарынкольской картошки
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Статистика – гарант открытости и доверия
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Заработал кирпичный завод
Всем домнам дали газ
Качественно новый этап взаимодействия
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста
Село и город: путь к умному развитию
Встретят зиму в тепле и уюте
Вне зоны доступа
Подписаны важные соглашения
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Все заявления – в приоритетную повестку
Актера наградили за спасение
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

В стране восстанавливают популяции редких видов животных
На Каспийском море пресечено 106 фактов браконьерства
В нацпарке "Алтын-Эмель" прошёл осенний учёт сибирских горн…
В Казахстане стартуют первые проекты по энергетической утил…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]