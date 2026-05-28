Амурских тигров из России доставили в Казахстан

Казахстан начал ключевой этап программы по возвращению тигра в его исторический ареал: в государственный природный резерват «Иле-Балхаш» доставлены четыре амурских тигра — две взрослые особи и два тигренка, привезенные из Российской Федерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Животные были отловлены в дикой природе в Хабаровском крае и переданы в рамках международного сотрудничества по восстановлению популяции крупного хищника в Центральной Азии.

Программа реинтродукции направлена на возвращение тигра в регион, где он исчез более 70 лет назад. Казахстан приступил к ее практической реализации после международных договоренностей, достигнутых в 2010 году на форуме по сохранению тигра в Санкт-Петербурге, где страны ареала подтвердили намерение восстановить численность тигра в дикой природе, а Казахстан заявил о готовности реализовать соответствующий проект.

Научной основой программы стала разработанная в 2010–2015 годах концепция реинтродукции тигра в Казахстане, подготовленная при участии казахстанских и российских специалистов, а также экспертов Международного союза охраны природы.

Современные научные данные подтверждают, что все континентальные тигры относятся к одному подвиду - Panthera tigris tigris. В этой связи амурский и туранский тигры рассматриваются учеными как географические популяции, а не как отдельные подвиды. Это создает научную основу для использования амурского тигра в целях восстановления исчезнувшей популяции в Центральной Азии.

По итогам совместных исследований казахстанских, российских и международных экспертов наиболее подходящей территорией для реинтродукции определено южное Прибалхашье — район дельты реки Или и прилегающие природные комплексы.

В рамках подготовки к реализации проекта в этом регионе создан государственный природный резерват «Иле-Балхаш», проведены работы по восстановлению ключевых местообитаний, а также сформирована инфраструктура для содержания, адаптации и последующего выпуска животных в дикую природу.

12 ноября 2025 года, в период госвизита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подписали План мероприятий по ввозу амурских тигров из Российской Федерации в Республику Казахстан. Документ закрепил практические механизмы реализации двустороннего сотрудничества в рамках проекта.

После прибытия в Казахстан тигры размещены в специально подготовленных вольерах резервата «Иле-Балхаш» и находятся под наблюдением специалистов. Впереди предусмотрены этапы карантина, адаптации и комплексной оценки состояния животных.

Перед выпуском в естественную среду обитания тигры будут оснащены спутниковыми ошейниками, что обеспечит постоянный мониторинг их перемещений и оперативное реагирование специалистов.

Реализация проекта рассматривается как один из наиболее значимых природоохранных инициатив в регионе.

Формирование устойчивой популяции тигра в дельте реки Или и южном Прибалхашье будет способствовать восстановлению экологического баланса, усилению охраны экосистем и повышению международного статуса Казахстана в сфере сохранения биоразнообразия.