Редкого краснокнижного медведя заметили в области Жетісу

По предварительной версии, животное зашло на территорию Жонгар-Алатауского национального парка из-за запаха еды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Согласно информации, распространяемой в соцсетях, данный случай был зарегистрирован на территории долгосрочного партнёрства ТОО «Табиғат ОРХ», расположенного в ущелье Аттапкан РГУ «Жонгар-Алатауский ГНПП».

Как уточняется, Тянь-Шаньский бурый медведь относится к числу животных, редко нападающих на человека. По предварительным данным, медведь пришёл на указанную территорию из-за запаха пищи. В результате происшествия пострадавших нет.

При встрече с дикими животными специалисты просят не кормить их. Также они советуют не оставлять пищевые отходы на территории парка и рекомендуют строго соблюдать правила безопасности.