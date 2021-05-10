Водолаз погиб при поисках пропавшей девушки в Жамбылской области

Водолаз погиб при исполнении служебных обязанностей в Жамбылской области. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает Kazpravda.kz.   

"3 апреля в Шуском районе на водохранилище Тасоткель проводились поисковые работы гражданки 1997 года рождения. В связи с неблагоприятными погодными условиями и усилением ветра лодка перевернулась. С места проведения поисковых работ потерялся главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области Абдрахманов Жумагали Женисбекович. Незамедлительно начались поисково-спасательные работы, которые проводились на протяжении 35 дней", – сообщил Талгат Уали.

По его словам, 10 мая в 12:20 при обследовании акватории водохранилища Тасоткель отряд ДЧС Алматинской области обнаружил тело спасателя (в 500-600 метрах от места поиска в камышовой зоне).

Отмечается, что всего с начала поисковых работ было задействовано более 130 человек, 1 кинологический расчет, 16 единиц техники, 2 вертолета, 9 плавсредств, 1 БПЛА.

Абдрахманов Жумагали работал в органах гражданской защиты с марта 2001 года. Был женат, воспитывал двоих детей.

