Водопровод пришел под Новый год

Хорошая новость
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В преддверии новогодних праздников сразу в нескольких селах области Абай в экс­плуатацию введены системы цент­рализованного водоснабжения.

Фото пресс-службы акима области Абай

В селе Бекет района Мақаншы строительство объекта началось в 2024 году и в уходящем полнос­тью завершено. В рамках проекта водопровод проложен на шести улицах. На водозаборной станции пробурены две скважины глубиной 120 м, установлены два резервуара объемом по 100 кубометров, насосная станция, электрический дизельный генератор и трансформаторная подстанция.

К централизованному водоснабжению подключено 96 дворов. В селе проживают 334 человека. Новая система водоснабжения значительно улучшила качество жизни сельчан и придаст импульс социальному развитию населенного пункта.

– Повышение благосостояния сельских жителей – наша главная задача. Система водоснабжения, построенная в селе Бекет, соответствует всем требованиям. Это важный проект, который решил многолетнюю проблему людей, – отметил аким области Абай Берик Уали, посетивший небольшое село.

Жители села выразили благодарность исполнительной власти региона за решение одного из самых острых вопросов.

– В селе Бекет мы живем с 1979 года. В последнее время у нас много радостных событий. Теперь есть детская площадка, построен фельдшерско-акушерский пункт. Проведены вода и электричество, заасфальтированы улицы. Так что в плане коммунальных услуг мы мало чем уступаем городу, – отметила жительница села Бекет Адина Амиржанова.

В селе Ер-Кабанбай Урджарского района также завершено проведение водопроводных сетей и монтаж водосборного сооружения. Работы начались в прошлом году и полностью завершены. В качестве источника воды введена в эксплуа­тацию скважина глубиной 70 м, насосное оборудование.

Благодаря новой системе водоснабжения 129 абонентов обеспечены качественной питьевой водой, всего доступ к ней здесь на сегодня получили 533 жителя.

Проект охватывает пять улиц села. В пресс-службе акима области Абай отметили, что ранее в селе Ер-Кабанбай централизованного питьевого водоснабжения не было. Дождались чистой воды и жители поселка Чаган района Жанасемей.

Поселок расположен в 75 км от областного центра. В населенном пункте проживают 569 человек. Строительство водопроводных сетей началось в прошлом году и полностью завершено в уходящем.

В результате завершения проекта жители поселка Шаган полнос­тью обеспечены чистой питьевой водой. Ранее в поселке отсутствовало централизованное водоснабжение – люди пользовались водой из скважин и колонок.

Берик Уали отметил, что ввод в эксплуатацию нового объекта значительно повысит качество жизни сельчан и станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры региона.

В уходящем году питьевой водой также обеспечены села Алгабас и Приречное района Жанасемей.

