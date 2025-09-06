На этом он не останавливается — в будущем намерен выучить больше десяти языков

Фото пресс-службы Актауского военного гарнизона

В дивизионе разнородных кораблей Военно-морских сил Республики Казахстан несёт службу уникальный офицер — капитан-лейтенант Мугатдин Мамедов. Родом из города Шымкент, он по национальности турок, и с юных лет проявлял стремление к службе в Вооружённых силах и к изучению иностранных языков, передает Kazpravda.kz по информации Актаского военного гарнизона

Мугатдин окончил Казахско-Турецкий лицей-интернат в родном Шымкенте. Сразу после школы он поступил в Военный институт Сухопутных войск, однако позже перевёлся в Военно-морской политехнический институт в городе Санкт-Петербург Российской Федерации. С 2021 года он проходит службу в составе военно-морского подразделения в городе Актау.

— С детства я мечтал стать военным, потому что мой родной брат служил командиром батальона ВМС. Сейчас он — подполковник запаса. Я твёрдо решил: после школы пойду в военное училище и стану офицером. Ещё с ранних лет начал учить английский, турецкий, азербайджанский, казахский и русский языки. В моём дворе все друзья были казахами, поэтому я быстро освоил казахский язык. Сейчас у нас в части служат матросы со всего Казахстана, разных национальностей. Я стараюсь помогать каждому — где нужно, говорю на русском, казахском или азербайджанском языках. У нас часто бывают командировки, в том числе в такие страны, как Турция, Азербайджан, Россия. Благодаря знанию языков, мне легко налаживать общение и обучаться. На этом я не останавливаюсь — в будущем хочу выучить больше десяти языков, — делится офицер.

Капитан-лейтенант Мугатдин Мамедов является ярким примером межкультурного единства, профессионализма и целеустремлённости. Он убеждён, что знание языков — это ключ к взаимопониманию и эффективной службе.