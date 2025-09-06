Военно-морской офицер из Актау владеет пятью языками

Армия,Культура и общество
151
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

На этом он не останавливается — в будущем намерен выучить больше десяти языков

Фото пресс-службы Актауского военного гарнизона

В дивизионе разнородных кораблей Военно-морских сил Республики Казахстан несёт службу уникальный офицер — капитан-лейтенант Мугатдин Мамедов. Родом из города Шымкент, он по национальности турок, и с юных лет проявлял стремление к службе в Вооружённых силах и к изучению иностранных языков, передает Kazpravda.kz по информации Актаского военного гарнизона

Мугатдин окончил Казахско-Турецкий лицей-интернат в родном Шымкенте. Сразу после школы он поступил в Военный институт Сухопутных войск, однако позже перевёлся в Военно-морской политехнический институт в городе Санкт-Петербург Российской Федерации. С 2021 года он проходит службу в составе военно-морского подразделения в городе Актау.

— С детства я мечтал стать военным, потому что мой родной брат служил командиром батальона ВМС. Сейчас он — подполковник запаса. Я твёрдо решил: после школы пойду в военное училище и стану офицером. Ещё с ранних лет начал учить английский, турецкий, азербайджанский, казахский и русский языки. В моём дворе все друзья были казахами, поэтому я быстро освоил казахский язык. Сейчас у нас в части служат матросы со всего Казахстана, разных национальностей. Я стараюсь помогать каждому — где нужно, говорю на русском, казахском или азербайджанском языках. У нас часто бывают командировки, в том числе в такие страны, как Турция, Азербайджан, Россия. Благодаря знанию языков, мне легко налаживать общение и обучаться. На этом я не останавливаюсь — в будущем хочу выучить больше десяти языков, — делится офицер.

Капитан-лейтенант Мугатдин Мамедов является ярким примером межкультурного единства, профессионализма и целеустремлённости. Он убеждён, что знание языков — это ключ к взаимопониманию и эффективной службе.

— Хочу поздравить весь наш народ с Днём языков! Желаю всем мирного неба над головой! — добавил офицер.

#офицер #полиглот

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Вопреки капризам природы
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Технологии для удобства жизни
Завтра – День работников нефтегазового комплекса
Решить квартирный вопрос
Риски радикализации внешнеполитических подходов
АНПЗ – 80 лет: путь славы и ответственности
Как сбылась мечта Мауыты-әже
Энергетике и ЖКХ нужны «длинные деньги»
Жемчужина национального искусства
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
Преодолевая обстоятельства
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Есть шанс начать новую жизнь
Синдром 7 сентября
Будущее глазами художников
Давайте будем позитивными!
Игра, которая запомнится
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Трамп поручил Пентагону усилить армию
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Призывать в армию через SMS-сообщение предложили в Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]