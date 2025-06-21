Военно-следственный департамент МВД усилил борьбу с правонарушениями

Закон и Порядок
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2025 год в системе МВД объявлен "Годом профилактики правонарушений", передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

 

Военно-следственные органы усилили работу по предупреждению нарушений в армии, делая упор на превентивные меры и правовое воспитание, сообщает Polisia.kz.

С начала года проведено 1265 профилактических мероприятий: лекции, беседы, спортивные соревнования, анкетирование. Участие приняли более 30 тысяч военнослужащих в 987 частях и подразделениях.

С 2024 года действует программа повышения квалификации военных психологов. В Национальной гвардии МВД начали использовать систему с искусственным интеллектом для психологического тестирования.

Работа продолжается и находится под постоянным контролем.

#правонарушения #закон и порядок #военно-следственный департамент МВД

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