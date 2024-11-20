Военный хирург через суд добился выплат по потере здоровья

Столичный житель во время службы в военном колледже в должности врача-хирурга получил травму во время спортивных мероприятий, из-за чего был впоследствии уволен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам служебного расследования, истец получил увечье по собственной неосторожности, не соблюдая меры безопасности.

В марте 2023-го он был уволен с воинской службы в запас на основании заключения комиссии, признавшей его ограниченно годным к воинской службе.

Позже истец направил документы в Центр пенсионного обеспечения Министерства обороны для назначения денежной выплаты в связи с увольнением по состоянию здоровья, вызванным полученным при исполнении служебных обязанностей увечьем.

Центр отказал ему, ссылаясь на заключение служебного расследования о получении увечья из-за собственной неосторожности. Истец обжаловал отказ в суде.

Административный суд столицы пришел к выводу, что между полученным увечьем и увольнением с воинской службы имеется причинно-следственная связь: оно получено при исполнении служебной обязанности. Именно это увечье стало причиной увольнения с воинской службы, поэтому имеются основания для назначения денежных выплат.

Судебная коллегия по административным делам суда г.Астаны согласилась с выводами первой инстанции и оставила решение без изменения. Судебные акты вступили в законную силу.