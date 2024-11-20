Военный хирург через суд добился выплат по потере здоровья

Армия
94
Венера Баталова
корреспондент

Столичный житель во время службы в военном колледже в должности врача-хирурга получил травму во время спортивных мероприятий, из-за чего был впоследствии уволен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам служебного расследования, истец получил увечье по собственной неосторожности, не соблюдая меры безопасности.

В марте 2023-го он был уволен с воинской службы в запас на основании заключения комиссии, признавшей его ограниченно годным к воинской службе.

Позже истец направил документы в Центр пенсионного обеспечения Министерства обороны для назначения денежной выплаты в связи с увольнением по состоянию здоровья, вызванным полученным при исполнении служебных обязанностей увечьем.

Центр отказал ему, ссылаясь на заключение служебного расследования о получении увечья из-за собственной неосторожности. Истец обжаловал отказ в суде.

Административный суд столицы  пришел к выводу, что между полученным увечьем и увольнением с воинской службы имеется причинно-следственная связь: оно получено при исполнении служебной обязанности. Именно это увечье стало причиной увольнения с воинской службы, поэтому имеются основания для назначения денежных выплат.

Судебная коллегия по административным делам суда г.Астаны согласилась с выводами первой инстанции и оставила решение без изменения. Судебные акты вступили в законную силу.

#суд #пособия #колледж #хирург

Популярное

Все
Завершился чемпионат Казахстана по дзюдо
Письма из глубины веков
Подрасти за счет расширения станочного парка
Искренность – сердце искусства
Мощность сахарного завода удвоится
На Черном каньоне построят пешеходный стеклянный мост
О превратностях судьбы, вере и любви
По дороге с облаками
К первенству Азии готовы
Сотрудничество в области судебного администрирования
Продкорпорация: закуп зерна начнется с мелких и средних хозяйств
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Вагончик тронется…
Подведены итоги чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2024
Стартапы для сельских бизнесвумен
По новым правилам
Танцам – да, наркотикам – нет!
Был верным родине и себе
Сильные духом и телом
Греет не только чай, но и доброта
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
Сделать ход конем
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Ни закупочных цен, ни субсидий
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
Легенда купеческой эпохи оживает в Петропавловске
Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
Токаев: Казахстан играет крайне важную роль как крупная транзитная территория
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году
Чем будут кормить в школьных столовых?
Будущее детей родители связывают с новой школой
Дорогу и возможности – молодым
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Читайте также

В Астане более двухсот новобранцев присягнули на верность Р…
Вносятся изменения в правила в сфере воздушной обороны
Казахстан ратифицировал соглашение с Катаром о военном сотр…
Депутат требует вернуть земли для тренировок спецназа в Кон…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]