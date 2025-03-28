Военнослужащие помогают в предотвращении паводков по всему Казахстану

Для работы привлечено около 2 300 военнослужащих и более 770 единиц техники

Фото: пресс-служба МО РК

В Казахстане продолжаются масштабные работы по защите от паводков, в которых задействованы военнослужащие Вооруженных сил РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В различных областях Казахстана продолжаются противопаводковые мероприятия с участием более 2 000 военных. В помощь местным службам и населению военнослужащие укрепляют береговые линии рек, заготовляют мешки с песком и устанавливают защитные сооружения.

Работы ведутся в Акмолинской, Абайской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. В Актюбинской области, например, инженерно-саперная бригада готова развернуть временную переправу на реке Уил.

Всего для работы привлечено около 2 300 военнослужащих и более 770 единиц техники.