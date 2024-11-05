Военнослужащий Вооруженных сил проявил отвагу при спасении односельчан на пожаре

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Преподаватель кафедры физической подготовки Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова подполковник Елжас Джанузаков первым оказал помощь семье, пострадавшей от взрыва газа в частном доме

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Инцидент произошел в селе Еркин, Талгарского района, Алматинской области первого ноября примерно в 22.40.

В тот поздний вечер Елжас Джанузаков вышел во двор за углем. Неожиданно на территории соседей раздался взрыв.  Очевидец трагического события, не раздумывая, побежал к разрушенному и объятому огнем дому. Забежав внутрь горящего строения, он увидел в коридоре сидящего на полу оглушенного взрывом соседа. Вытащив мужчину на улицу, он передал его односельчанам.

Взрывной волной была разрушена стена зала. Через образовавшийся пролом 20-летней дочери и 13-летнему сыну пострадавшей семьи удалось спастись.

В доме оставалась хозяйка, звавшая на помощь. Накинув на себя ковер, он забежал на кухню. Попытки Елжаса вытащить соседку из-под завала были безуспешными. Ее нога застряла в тисках обрушившегося строения. Безжалостное пламя не позволило помочь раненой женщине.

Отважный спасатель героем себя не считает. Говорит, что не мог поступить иначе.

#Казахстан #пожар #спасение #МО

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