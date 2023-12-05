Военнослужащий вынес водителя из горящего автомобиля в Астане

В Астане случайный прохожий спас водителя из салона горящего автомобиля. Спасителем, как сообщили в Минобороны РК, оказался военнослужащий Вооруженных сил, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МО РК

Вчера столичный паблик сообщил, что из горевшей машины в Астане был спасен мужчина.

В ДЧС инцидент подтвердили, отметив, что в легковом автомобиле горели двигательный отсек и салон.

"Пожар потушен в 20:11. Бригада 103 доставила в больницу хозяина транспорта 1984 года рождения с диагнозом "отравление угарным газом", – рассказали огнеборцы, добавив, что ничего не знают о человеке, который спас пострадавшего.

Позже стало известно, что из салона авто водителя вынес старший сержант Мейрамбек Искаков. Военнослужащий по счастливой случайности в тот момент вышел в магазин. Увидев горящий автомобиль, он тут же позвонил в ДЧС Астаны.

"Подбежав к машине, он увидел, что в салоне находится водитель. Он вытащил его, оттащил на безопасное расстояние, оказал ему первую медицинскую помощь. Скорую вызвали очевидцы происшествия. Водителя госпитализировали в городскую больницу №1. В тушении объятого пламенем автомобиля участвовал также прохожий, который проверил и исключил нахождение в нем пассажиров", – рассказали в министерстве обороны.

Мейрамбек Искаков является сержантом взвода – инструктором по боевой и физической подготовке войсковой части. Вместе с супругой он воспитывает двоих дочерей.

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