Воины-казахи в боях за освобождение Ленинграда

За два-три дня до начала Великой Отечественной войны будущий академик Туймебай Ашимбаев, а тогда досрочно сдавший экзамен студент 3-го курса Ленинградского финансово-экономического института, собирался в дальнюю дорогу – за успехи в учебе его премировали путевкой в Кисловодск. Поезд отходил 22 июня вечером. Но его безмятежные мирные планы, как и жизнь миллионов людей большой страны, была нарушена кратким сообщением Информбюро. Вероломное нападение на СССР фашистской Германии ранним утром 22 июня в корне изменило течение жизни советских людей.

Туймебай-ага помнит те тревожные дни в мельчайших деталях, рассказывая о том, как взбудоражены были советские люди, как у всех непроизвольно ладони сжимались в кулаки, ведь человеческому возмущению и праведному гневу не было предела. В первые дни войны все ждали скорой победы, но вести с фронта становились все тревожнее. Счастливчики, получив повестку, уходили на фронт. Среди томительно ожидавших призыва находился и Туймебай-ага. Наконец в июле подошла и его очередь.

Военные действия быстро приближались к Ленинграду. Осознание опасности охватило весь город, шла запись добровольцев в народное ополчение. По городу маршировали и шли на фронт солдаты и ополченцы, а рабочие и служащие, весь трудовой люд Ленинграда – от подростков до стариков – рыли окопы в ожидании худших дней. Вот в один из таких суровых дней, когда женщины и дети провожали своих мужей и отцов на фронт, горожане увидели на стенах домов и заборах расклеенные листки со стихами Джамбула «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!». Это было послание великого казахского поэта воинам и всем трудящимся города, с которыми в эту трудную годину испытаний сроднился весь Казахстан. Во вдохновенных строках столетний Джамбул клеймил позором фашистские орды, призывал ленинградцев приумножить присущие им мужество и героизм, глубоко верил в победу над врагом, он говорил о большой помощи, которую окажет Казахстан Ленинграду в его сражениях с фашистскими захватчиками.

С тех пор как Джамбул стихами своими провожал воинов на фронт, прошел 81 год, и нынче трудно описать то огромное впечатление, которое произвели на всех волнующие строки поэта. Воистину перо Джамбула приравнивалось к штыку. Горожане, как вспоминал Туймебай-ага, увидев их, вои­нов-казахов, не упускали случая спросить о Джамбуле и выражали искреннюю благодарность за его вдохновляющие слова любви и дружбы ленинградцам.

Ленинград защищала вся страна, сыновья и дочери всех народов. Среди тех, кто проявлял особый героизм и мужество, были и воины-казахи. Их полюбили фронтовики – за смелость и отвагу, за верность слову и простоту в человеческом общении.

В середине 1942 года на Ленинградском фронте среди представителей национальных республик, за исключением Украины и Белоруссии, по численности солдаты-казахи занимали первое место. Учитывая это и проявляя заботу о духовном запросе воинов, Главное политуправление Красной армии приняло решение об издании в Ленинграде фронтовой газеты на казахском языке. Это решение было быстро реализовано, нашли шрифт, создали редколлегию из числа самих же фронтовиков. В числе других сотрудников Туймебая-ага из части откомандировали в редакцию, его возражения, что он не журналист, учился на экономиста, не возымели действия.

Газета называлась «Отанды қорғауда» и издавалась при редакции окружной фронтовой газеты «На страже Родины». Первый номер газеты с призывом: «Воины-солдаты, беспощадно уничтожайте немецких захватчиков!» вышел 6 ноября 1942 года. В газете были опубликованы статьи фронтовиков-казахов о том, как они воюют за Ленинград, защищая его, как свой родной аул.

Весть о выходе газеты «Отанды қорғауда», заместителем главного редактора которой был Туймебай-ага (будущий академик АН РК, директор Института экономики АН РК, член Комитета по ленинским и государственным премиям СССР в области науки и техники при Совете Министров СССР. – Авт.), быстро облетела весь фронт. Это вызвало энтузиазм у воинов, которые восприняли газету как глубокое уважение к их родному языку, как заботу о них. Газета стала популярной у воинов, а редакция ее, которая размещалась в здании Главного штаба, на Невском проспекте, 2 – своего рода постпредством республики, куда приходили бойцы и офицеры рассказать о своих ратных делах, узнавали о новостях на других фронтах и из родных мест.

Однажды группа солдат, которая пришла в редакцию поделиться своими думами о фронтовых делах, рассказала о том, что они увидели на Лиговке, около Московского вок­зала. Снаряд разбил автомашину-хлебовоз. По улице рассыпались свежеиспеченные хлебобулочные изделия. Что удивило бойцов – это то, что голодные люди, сохраняя высокое человеческое достоинство и проявляя великое мужество, не бросились на никем не охраняемый хлеб, наоборот, они организовали его охрану и, сообщив об этом кому следует, стояли на посту до тех пор, пока не подъехала другая машина за хлебом. Этот и другие подвиги ленинградцев по охране общественного порядка вселяли в воинов мужество.

Воины-казахи проявляли массовый героизм в боях за освобож­дение Ленинграда от фашистской блокады. Например, Зияда Молдахметов получил тяжелое ранение как раз в тот день, когда погибла Маншук Маметова. После госпиталя Зияда вернулся на родную землю, в Северный Казахстан. Он воспитал пятерых детей, из которых один – Еренгаип Шайхутдинов – стал академиком и более 25 лет возглавлял Казахский национальный университет им. К. Сатпаева. Второй из братьев тоже стал академиком, он был ректором Технического университета в Ташкенте, затем возглавил КарГУ им. Е. Букетова. Но это произойдет спустя много лет по окончании войны. А тогда на страницах «Отан­ды қорғауда» о подвигах воинов-казахстанцев писали много. К примеру, о снайпере Сарсембае Рустембекове: от его метких пуль нашли свою погибель под Ленинградом 279 немецких оккупантов. В непрерывных боях он вырос до командира взвода, награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. Героическими подвигами и правительственными наградами отмечено участие в боях за Ленинград гвардейца, командира отделения Жолдаса Арыкбаева, пулеметчика, старшего лейтенанта Тастака Назарова, красноармейца Илгиза Тасбаева, неразлучных друзей, старших сержантов – русского Ивана Гуза и казаха Шанхана Косоева, а также многих других воинов.

Апофеозом героизма и мужества воинов-казахов в боях за освобож­дение Ленинграда явился подвиг Султана Баймагамбетова, который в июле 1943 года повторил подвиг своего русского брата Александра Матросова. Султану, как и другим бойцам, часто приходилось бывать в осажденном городе. Горько было ему видеть терзаемый Ленинград, голодных его жителей, смерть детей и стариков, разрушение замечательных памятников. Город тяжело страдал, но не думал сдаваться. В окопы Султан возвращался с чувством глубокой ненависти к врагу.

Он научился меткой снайперской стрельбе. На его личном счету уже было 25 убитых фашистов. После прорыва блокады Ленинграда в начале 1943 года кольцо вражеского окружения было разомкнуто, что имело большое значение в снабжении города продовольствием, немцы отчаянно дрались, чтобы зам­кнуть окружение. Шли тяжелые кровопролитные бои в районе Синявино-Мга. В одном из таких боев рота, в которой служил Султан, имела задачу овладеть важным пунктом. Утром 23 июля бойцы предприняли решительную атаку. Парторг роты коммунист Султан Баймагамбетов находился в первых рядах. Каждый бросок давался ценой тяжелых потерь. Солдаты упорно ползли вперед, и немцы, не выдержав натиск, начали медленный отход. Кажется, цель близка и высота будет взята, нужен только еще один бросок. Но когда бойцы бросились в решающую схватку, вдруг заговорил с неприметной горки замаскированный вражеский дзот, который поливал огнем залегших бойцов. Немцы перехватывали инициативу, срывалась поставленная задача.

Вдруг бойцы увидели, как с правого фланга цепи пополз вперед к дзоту боец. В нем товарищи узнали Султана и в ожидании замерли. Во весь рост поднялся Султан. Раздался его голос: «Вперед за Родину! За Ленинград!», и он упал грудью на амбразуру. Задохнулся пулемет, открылся путь товарищам Султана. Так казахский воин Султан Баймагамбетов обессмертил свое имя.

Бои, решившие судьбу блокады, развернулись в первой половине января 1944 года. Фашистские захватчики сделали все, чтобы накрепко укрепиться под Ленинградом. Но, успешно развивая наступление, войска Ленинградского и Волховского фронтов 27 января 1944 года полностью разорвали блокаду Ленинграда. Так закончилась в истории войны эпопея города, мужественно выдержавшего почти 900-дневную блокаду. Ленинград защищали и освобож­дали воины всех народов страны. В числе их неувядаемой славой покрыли себя воины-казахи, внуки и правнуки великого Джамбула.

В судьбе Туймебая-ага Ленинград сыграл большую роль. В нем он получил базовое экономическое образование, защищая его, вырос от солдата до офицера, заслужив правительственные награды, невольно приобщился, хотя и в малой степени, к журналистике, что имело, пожалуй, немаловажное значение для его научной дея­тельности в последующем.

О подвигах воинов-казахов помнят и сегодня. Особую благодарность хотелось бы выразить ректору Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Мухтару Толегену, который провел региональное совещание, посвященное 100-летию Туймебая Ашимбаева и презентацию книги о нем «Воспоминания».