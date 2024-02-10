Волки в Чернобыле выработали иммунитет к раку

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Популяция волков в зоне отчуждения около Чернобыля обладает удивительной генетической особенностью, передает Kazpravda.kz

Фото: worldprotest

Новые исследования показывают, что популяция волков в Чернобыльской зоне генетически отличается от животных за пределами зоны радиоактивного загрязнения. Примечательно, что у животных выработалась защита от рака, что значительно увеличивает их шансы на выживание, сообщает Оverclockers.ru.

Это следует из выводов биолога-эволюциониста Кары Лав из Принстонского университета, которая изучает волков в этом регионе. Еще в 2014 году Лав и ее команда отправились в Чернобыль и получили образцы крови хищников. Некоторым из них надели ошейники для сбора данных о местонахождении и о фактическом воздействии радиации.

Выяснилось, что волки ежедневно подвергаются радиации до 0,1128 миллизиверта. В расчете на год это составляет более 41 миллизиверта. Для сравнения: естественный радиационный фон, которому подвергается человек на Земле в течение года, составляет около 2–3 миллизивертов. Вместе с другими видами излучения (например, от полетов, рентгена) в среднем человек получает около 6 миллизивертов в год.

Исследователи обнаружили, что волки в зоне отчуждения имеют иммунную систему, аналогичную больным раком. Ученые определили конкретные области генома волка, которые, по-видимому, ответственны за более низкий риск развития рака. Исследователи надеются точно идентифицировать мутации, которые повышают шансы на выживание при онкологическом заболевании. Это может помочь больным раком или пациентам, находящимся в группе риска. Исследования в Чернобыльской зоне пока нельзя продолжить по понятным причинам.

Результаты предыдущих исследований были представлены в январе на ежегодном собрании Общества интегративной и сравнительной биологии (SICB) в Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом говорится в сообщении SICB.

В целом популяция диких животных около Чернобыля значительно изменилась после катастрофы 1986 года. Несмотря на высокий уровень радиации в этой местности, исследования и наблюдения показывают, что популяция лосей, оленей, кабанов и волков увеличилась или, по крайней мере, осталась прежней.

Отсутствие людей, а, следовательно, и сельского, лесного хозяйства и строительства, создало своего рода заповедник дикой природы. Природа – а здесь и растительный мир – возродилась до такой степени, что учёные делают интересные открытия о жизни планеты.

#Чернобыль #волки

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